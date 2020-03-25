Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич, чемпион по кайтсерфингу в 2009 году, проходит лечение от коронавирусной инфекции Covid-19 в московской Коммунарке. Весь процесс выздоровления он показывает в своем Instagram. Однако после 12 дней лечения болезнь не отступила — у спортсмена обнаружили осложнения заболевания.
Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич рассказал об осложнениях, вызванных коронавирусом
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@petertyushkevich
Вчера, 24 марта, после 12 дней лечения Тюшкевичу сделали компьютерную томографию, которая выявила три очага пневмонии в легких. «В первый день в больнице сделали КТ. Снимок легких показал, что вируса в дыхательных путях нет. Поэтому продолжали бороться с температурой, кашлем и горлом», — рассказывает спортсмен.
По словам Тюшкевича, ежедневно ему прослушивали легкие и каждые несколько дней брали анализы — для того, чтобы следить за развитием воспаления. Спустя неделю температура спала и варьировалась от 35 градусов до 37. При этом «кашель больной собаки продолжался».
«Через 12 дней решили сделать повторный снимок, который показал, что в легких уже три очага, которые называются пневмонией. Половина врачей считает, что у нее вирусный характер, и антибиотики не помогут, а вторая половина считает, что срочно нужно колоть. Вирус, действительно, очень часто дает осложнение на дыхательные пути — знаю уже человек 7 с двусторонним воспалением легких. Некоторые врачи советуют делать снимок легких каждых 5 дней, чтобы предотвратить пневмонию. Такую как у меня. Не будь как Петя!» — поделился Тюшкевич.
Напомним, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, для этих целей все учреждение будет перепрофилировано — а именно обустроят 580 коек и 36 реанимационных. Позже главный санитарный врач Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Из Боткинской больницы уже начали выписывать пациентов с подозрением на коронавирус. Они могут долечиться дома.
В России число случаев коронавируса достигло 495. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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