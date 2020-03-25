Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич рассказал об осложнениях, вызванных коронавирусом

Вчера, 24 марта, после 12 дней лечения Тюшкевичу сделали компьютерную томографию, которая выявила три очага пневмонии в легких. «В первый день в больнице сделали КТ. Снимок легких показал, что вируса в дыхательных путях нет. Поэтому продолжали бороться с температурой, кашлем и горлом», — рассказывает спортсмен.

По словам Тюшкевича, ежедневно ему прослушивали легкие и каждые несколько дней брали анализы — для того, чтобы следить за развитием воспаления. Спустя неделю температура спала и варьировалась от 35 градусов до 37. При этом «кашель больной собаки продолжался».

«Через 12 дней решили сделать повторный снимок, который показал, что в легких уже три очага, которые называются пневмонией. Половина врачей считает, что у нее вирусный характер, и антибиотики не помогут, а вторая половина считает, что срочно нужно колоть. Вирус, действительно, очень часто дает осложнение на дыхательные пути — знаю уже человек 7 с двусторонним воспалением легких. Некоторые врачи советуют делать снимок легких каждых 5 дней, чтобы предотвратить пневмонию. Такую как у меня. Не будь как Петя!» — поделился Тюшкевич.