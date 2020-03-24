В Петербурге запретили плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры

До 30 апреля 2020 года в Петербурге устанавливается запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, посещение амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, плановую диспансеризацию и профилактические осмотры — включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. Также приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых, под запретом и санитарно-курортное лечение.

В настоящий момент все силы медиков будут брошены на то, чтобы организовать работу амбулаторных медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с подозрением на коронавирус, а также людям в возрасте старше 60 лет. Госпитализация будет осуществляться по экстренным показаниям. При подозрении на Covid-2019 их будут немедленно переводить в инфекционный стационар для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

18 марта правительство Петербурга внесло изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек. Позже запрет был распространен на фитнес-центры, бассейны и фудкорты, расположенные в торговых центрах Петербурга — все они также будут закрыты с 26 марта.

В России число случаев коронавируса достигло 495. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.