«Пандемия коронавируса Covid-2019 ускоряется. С момента первого зарегистрированного случая потребовалось 67 дней, чтобы заразились первые 100 тысяч человек, 11 дней — до вторых 100 тысяч случаев и всего четыре дня до третьих 100 тысяч. Эти цифры имеют значение. Это люди, чьи жизни и семьи были перевернуты с ног на голову», — написал Гебрейесус в Twitter.

По состоянию на 13:20 23 марта, в мире зафиксировано 383 944 случая заражения новой коронавируской инфекцией Covid-2019. 101 911 человек выздоровел, 16 595 — скончались.

Актер и режиссер Данила Козловский сейчас находится в Америке. По состоянию на 24 марта, США является третьей страной по количеству заболевших новым коронавирусом Covid-2019 — более 46 тысяч зараженных, 590 выздоровевших. Улицы одного из самых густонаселенных городов Штатов также опустели. По ним и прогулялся Козловский — посмотрите, как выглядит Нью-Йорк во время пандемии. А также на безлюдную Венецию — в объективе итальянского видеооператора Андреа Риццо.

В России число случаев коронавируса достигло 438. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.