Меркель отправляется на домашний карантин. Она контактировала с заболевшим коронавирусом врачом

По словам Зайберта, канцлер незамедлительно приняла решение отправиться на домашний карантин. В ближайшие дни Меркель будет сдавать регулярные тесты, при этом выполняя свои служебные обязанности. Ангеле Меркель - 65 лет.

Сегодня в Германии введены жесткие карантинные меры: гражданам страны запрещено собираться больше чем по двое.

На сегодня в стране зарегистрировано 24 806 случаев заражения, умерло 93 человека.