Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин. Выяснилось, что она контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.
Меркель отправляется на домашний карантин. Она контактировала с заболевшим коронавирусом врачом
«Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую пневмококковую прививку, сдал положительный тест на коронавирус», – рассказал он.
По словам Зайберта, канцлер незамедлительно приняла решение отправиться на домашний карантин. В ближайшие дни Меркель будет сдавать регулярные тесты, при этом выполняя свои служебные обязанности. Ангеле Меркель - 65 лет.
Сегодня в Германии введены жесткие карантинные меры: гражданам страны запрещено собираться больше чем по двое.
На сегодня в стране зарегистрировано 24 806 случаев заражения, умерло 93 человека.
Ранее стало известно о том, что Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией. «Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — написал он.
По состоянию на 22 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 367. Таким образом за сутки — 61 новый зараженный. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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