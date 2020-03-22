18+

Термин дня: для запасающихся туалетной бумагой людей на фоне коронавируса придумали новое слово

В словаре английского сленга Urban Dictionary появился новый термин в связи с пандемией коронавирусной инфекции – Covidiot.Так теперь можно называть людей, паникующих из-за нового заболевания, а также тех, кто совсем игнорирует меры предосторожности.

  • Фото: Shutterstock

Слово Covidiot – сочетание названия самой болезни COVID-19 и слова «идиот». Первое значение термина — люди, игнорирующие меры предосторожности во время распространения коронавируса. Словарь использует следующий пример: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».

Однако новое слово также характеризует паникеров, которые опустошают прилавки магазинов. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» —  пример случая, когда будет уместно употребить этот термин по версии словаря.

По состоянию на 22 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 367. Таким образом за сутки — 61 новый зараженный. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты