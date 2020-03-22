В словаре английского сленга Urban Dictionary появился новый термин в связи с пандемией коронавирусной инфекции – Covidiot.Так теперь можно называть людей, паникующих из-за нового заболевания, а также тех, кто совсем игнорирует меры предосторожности.
Термин дня: для запасающихся туалетной бумагой людей на фоне коронавируса придумали новое слово
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Фото: Shutterstock
Слово Covidiot – сочетание названия самой болезни COVID-19 и слова «идиот». Первое значение термина — люди, игнорирующие меры предосторожности во время распространения коронавируса. Словарь использует следующий пример: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».
Однако новое слово также характеризует паникеров, которые опустошают прилавки магазинов. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» — пример случая, когда будет уместно употребить этот термин по версии словаря.
По состоянию на 22 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 367. Таким образом за сутки — 61 новый зараженный. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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