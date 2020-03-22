Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мини-приложение с актуальной информацией о COVID-19, где освещаются главные новости о коронавирусе, указан номер горячей линии и собраны советы, чем заняться во время самоизоляции. Кроме того, в нем можно пройти тест на знание коронавируса.
«ВКонтакте» разработала приложение с главными новостями по коронавирусу, статистикой заболевания и рекомендациями
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Фото: пресс-служба "ВКонтакте"
В приложении также можно посмотреть, какие симптомы коронавируса и что делать, если они замечены у тебя, ознакомиться со статистикой заболевания по России и всему миру, а также узнать об основных мифах. Основой для материалов послужили официальные источники – ВОЗ, Минздрав и Роспотребнадзор.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса Covid-2019, которую создает правительственное Федеральное медико-биологическое агентство. Препарат будет доступен через 11 месяцев.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
По состоянию на 21 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 306. Таким образом за сутки — 53 новых зараженных. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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