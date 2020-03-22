Стало известно, сколько длится инкубационный период коронавируса

Специалисты института Джона Хопкинса отмечают, что у около 97,5 процентов людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после заражения.

По подсчетам исследователей, на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы заболевания.

Таким образом, 14-дневный карантин – разумная мера предосторожности, добавляют в Роспотребнадзоре.

Ученые отмечают: «Полностью предотвратить распространение инфекции и смертность от заболевания невозможно, поэтому речь идет о смягчении последствий». Разработки вакцины уже ведутся, но даже если допустить, что все испытания будут успешными, скорее всего, пройдет минимум год, прежде чем вакцина будет выпущена в массовое производство.

Вот почему социальное дистанцирование является наиболее важной мерой, имеющей ключевое значение для общественного здоровья.

Оно включает в себя раннюю самоизоляцию и карантин, обращение за дистанционной медицинской консультацией и отказ от посещения крупных мероприятий и собраний, поездок в места массового пребывания людей.

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями в большей степени подвержены заражению вирусом, поэтому для них целенаправленное социальное дистанцирование может быть наиболее эффективной мерой.

Ученые предупреждают, что без проявления личной ответственности масштабные ограничительные меры могут иметь ограниченный эффект. Целью социального дистанцирования является «выравнивание кривой» инфекции, замедление ее распространения и попытка избежать огромного пика новых случаев заражения.

Выравнивание кривой в перспективе поможет избежать перегруженности медицинских служб, сохранить влияние на экономику в рамках приемлемых уровней и выиграть больше времени для разработки и производства эффективных вакцин, методов лечения и противовирусной терапии.