Италию полностью полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны с сегодняшнего дня, 10 марта, до 3 апреля.
Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19
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Фото: Shutterstock.com
С 10 марта передвижение по территории Италии разрешено только по работе, при необходимости лечения или в случае экстренных ситуаций. Закрыты школы, университеты, музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны, также запрещены, а спортивные состязания будут либо отменены, либо проведены без зрителей.
При этом общественный транспорт, кафе и магазины продолжают работать. Будет усилен контроль на границе страны. А людей с температурой выше 37,5 градусов по Цельсию обяжут оставаться дома и свести к минимуму любые контакты с окружающими.
«У нас наблюдается значительный рост числа инфицированных коронавирусом, госпитализированных и, увы, также умерших. Поэтому наши привычки должны измениться. Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего здоровья», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По состоянию на 11:40 10 марта, в мире зафиксировано 114457 случаев заражения новым типом коронавируса. 4926 человек скончались, выздоровели — 64018. В Италии — 9172 заразившихся, 463 человек скончались, 726 выздоровели.
Напомним, 8 марта было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели. Ранее в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.
2 марта у вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения новым коронавирусом. Еще один случай выявления инфекции Covid-19 зафиксирован 5 марта. Заболевший — гражданин Итальянской республики, приехавший в Россию 29 февраля.
5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у гражданина Итальянской Республики». Заболевший — итальянский студент Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля.
После госпитализации итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. А 8 марта байкеры и музыкальная группа Iowa приняли участие в акции «Петербург своих не бросает!» в поддержку студентов, попавших в карантин из‑за коронавируса. IOWA выступала около здания общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где сейчас находятся 780 человек.
По состоянию на 9 марта, в России число случаев коронавируса достигло 20.
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