Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19

С 10 марта передвижение по территории Италии разрешено только по работе, при необходимости лечения или в случае экстренных ситуаций. Закрыты школы, университеты, музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны, также запрещены, а спортивные состязания будут либо отменены, либо проведены без зрителей.

При этом общественный транспорт, кафе и магазины продолжают работать. Будет усилен контроль на границе страны. А людей с температурой выше 37,5 градусов по Цельсию обяжут оставаться дома и свести к минимуму любые контакты с окружающими.

«У нас наблюдается значительный рост числа инфицированных коронавирусом, госпитализированных и, увы, также умерших. Поэтому наши привычки должны измениться. Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего здоровья», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По состоянию на 11:40 10 марта, в мире зафиксировано 114457 случаев заражения новым типом коронавируса. 4926 человек скончались, выздоровели — 64018. В Италии — 9172 заразившихся, 463 человек скончались, 726 выздоровели.