Научно-практическое руководство по выходу из депрессии, захватывающая повесть о префронтальной коре и лимбической системе мозга, увесистый трактат по биохакингу и размышления о моральной слепоте современного человека — отобрали вышедшие в 2019 году (и стоящие внимания!) книги, за чтением которых будем коротать новогодние каникулы.
10 лучших книг года по психологии — о счастье, мозге, сне и здоровых отношениях
Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток
Автор: Дэвид Бернс
Книга доктора медицинских наук Дэвида Бернса «Терапия настроения» — мировой бестселлер, классика среди работ по когнитивно-поведенческой терапии. В ней психотерапевт объясняет, как наши мысли определяют чувства, как справиться с беспокойством, чувством вины, низкой самооценкой и другими «черными дырами» депрессии. Конечно, автор не призывает отказаться от антидепрессантов ( в некоторых случаях без консультации врача и назначения медикаментов не обойтись), однако рассказывает, почему важно работать с негативными мыслями и как самостоятельно выявить первые симптомы депрессии. Однозначный маст-хэв на книжней полке!
Читайте отрывок из книги о 13 истинных причинах прокрастинации и способах, которые помогают с ней справляться.
Издательство: Альпина Паблишер
Моральная слепота. Потеря чувствительности в эпоху текучей современности
Авторы: Зигмант Бауман и Леонид Донскис
Сегодня зло все чаще проявляет себя в повседневной нечувствительности к страданиям других. Особую форму моральной слепоты, заключающуюся в безразличии к происходящему в мире, блестяще анализируют два выдающихся мыслителя современности — социолог Зигмунт Бауман и философ Леонидас Донскис. Размышления о современной нравственности представляют большой интерес для всех, кто обеспокоен глубокими изменениями, которые безмолвно формируют жизнь каждого.
Читайте отрывок из книги о том, что не так с понятием свободных отношений и почему мы переносим привычную концепцию «товар-потребитель» в личные сферы жизни.
Издательство Ивана Лимбаха
Счастливы когда-нибудь. Почему не надо верить мифам об идеальной жизни
Автор: Пол Долан
Профессор Пол Долан утверждает, что мы не достигаем успеха и душевного равновесия потому, что следуем устаревшим социальным шаблонам, навязываемым нам в течение всей жизни близкими, коллегами и СМИ. Получить достойное воспитание, высшее образование, хорошую работу, вступить в брак с тем, кто ни в коем случае не хуже вас, иметь большую зарплату, машину, собственную квартиру или дом, общаться с нужными людьми, дать своим детям всё самое лучшее, стать уважаемым человеком… Действительно ли вам стоит воплощать в жизнь эти мечты, чтобы стать счастливым?
Читайте отрывок из книги о том, как Tinder-эффект и стереотипы о романтической любви заставляют нас испытывать неудовлетворенность в отношениях.
Издательство: Альпина Паблишер
Мозговодство. Путь к счастью и удовлетворению
Автор: Филипп Кузьменко (Доктор Фил)
Если вы хотите, наконец, составить ясное представление о том, как устроен ваш мозг, по каким принципам он работает, в какой мере определяет вашу личность и управляет ежедневными решениями — возьмите руки «Мозговодство» от колумниста «Собака.ru» и автора популярного медицинского telegram-канала «Доктор Фил». Филипп Кузьменко превращает рассказ о работе префронтальной коры и лимбической системы в захватывающую повесть и дает научно обоснованные советы по управлению суперкомпьютером в нашей голове.
Читайте отрывок о том, как случайный секс, лайки, наркотики и другие доступные удовольствия XXI века делают нас несчастными.
Издательство: ЭКСМО
Биохакинг. Руководство по раскрытию потенциала организма
Авторы: Олли Совиярви, Теэму Арина и Яакко Халметоя
Самая известная книга по биохакингу, освещающая все аспекты нашей жизни: сон, питание, организацию своего пространства и дня, физические нагрузки и безопасные апгрейды организма. Книга подойдет всем, кто интересуется возможностями человеческого организма и способами усовершенствования своих исходных данных. Теория изложена на базе наработок ее авторов и анализа результатов важных тематических исследований, а также подкреплена множеством простых практических рекомендаций.
Читайте отрывок о том, как влиять на синтез дофамина, серотонина и других нейромедиаторов с помощью питания.
Издательство: Альпина Паблишер.
Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса
Авторы: Эмили Нагоски, Амелия Нагоски
Эта книга подробно объясняет, чем женское выгорание отличается от мужского и почему. Авторы уверены, что к современным женщинам предъявляют немало требований: они должны быть милыми, удобными, спокойными и все успевать. И женщины покорно следуют по замкнутому кругу переживания бесконечных стрессов, жертвуя собственными интересами и здоровьем. В книге подробно рассказываетя, как переживать и уменьшать стресс, справляться с эмоциями, отстаивать важные для себя вещи и, в итоге, жить счастливей, чем прежде.
Читайте отрывок о том, почему 42% вашего времени должно уходить на отдых и как это организовать.
Издательство: МИФ
Загадки сна. От бессонницы до летаргии
Автор: Михаил Полуэктов
Сон и сновидения всегда окутывала тайна, недоступная пониманию человека. Почему каждый день мы теряем контакт с внешним миром? Зачем нужно спать? Стоит ли придавать значение снам и почему люди вообще их видят? Все о том, что сегодняшняя наука знает о сне, — а также о таких состояниях, как бессонница, летаргический сон, осознанные сновидения и многое другое, — рассказывается в этой книге.
Читайте отрывок о том, почему почему мы совершаем странные действия во сне и не помним о них.
Издательство: Альпина Нон-фикшн
Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих
Автор: Джеймс Клир
Вы не виноваты в том, что не можете отказаться от вредных привычек. Виновата система, уверен автор Джеймс Клир. В книге он детально рассказывает, как заменить ее на другую, сделать так, чтобы хорошие привычки стали неизбежными, а вредные — невозможными, развенчивает мифы о мотивации и силе воли. Бестселлер New York Times и бессменный лидер чартов Amazon впервые на русском языке.
Читайте отрывок о том, как как вводить в жизнь новые (и важные) привычки, не напрягаясь, с помощью правила двух минут.
Издательский дом «Питер».
21 урок для XXI века
Автор: Юваль Ной Харари
В своей третьей книге историк и футурист, автора бестселлера «Sapiens. Краткая история человечества» рассказывает о том, какие вызовы стоят перед людьми в XXI веке. Что происходит в современном мире и каков глубинный смысл этих событий? Почему либеральная демократия переживает кризис? Как быть с эпидемией фейковых новостей? Как не стать рабами компьютерных алгоритмов? Удастся ли предотвратить экологический коллапс? Действительно ли происходит возврат к религии? Один из самых ярких мыслителей современности уверен, что от того, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы, стоящие перед ним в XXI веке, зависит, будет ли существовать планета Земля и ее обитатели в следующем столетии.
Читайте отрывок о том, почему к 2100 году мир может поделиться на суперлюдей и бесполезных Homo sapiens.
Издательство: «Синдбад».
Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения
Автор: Роберт Лихи
Может ли ревность быть полезной для отношений? Мы знаем много историй, где один из партнеров изводит ей другого. Однако психотерапевт с мировым именем Роберт Лихи предлагает нам более тонкое понимание феномена ревности. В книге он рассказывает об эволюционном происхождении этого чувства и о том, зачем она нужна современному человеку. Он уверен, что ревность может не только повредить, но и помочь отношениям, если вы освоите эффективные навыки, чтобы держать ее в узде.
Читайте отрывок о том, как перестать ревновать партнера к бывшим отношениям.
Издательский дом «Питер».
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