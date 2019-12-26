10 лучших книг года по психологии — о счастье, мозге, сне и здоровых отношениях

21 урок для XXI века

Автор: Юваль Ной Харари

В своей третьей книге историк и футурист, автора бестселлера «Sapiens. Краткая история человечества» рассказывает о том, какие вызовы стоят перед людьми в XXI веке. Что происходит в современном мире и каков глубинный смысл этих событий? Почему либеральная демократия переживает кризис? Как быть с эпидемией фейковых новостей? Как не стать рабами компьютерных алгоритмов? Удастся ли предотвратить экологический коллапс? Действительно ли происходит возврат к религии? Один из самых ярких мыслителей современности уверен, что от того, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы, стоящие перед ним в XXI веке, зависит, будет ли существовать планета Земля и ее обитатели в следующем столетии.

Читайте отрывок о том, почему к 2100 году мир может поделиться на суперлюдей и бесполезных Homo sapiens.

Издательство: «Синдбад».