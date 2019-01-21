Мэган Виртанен о том, почему мужская мода сегодня почти никому не интересна

Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняет, почему мужская мода интересна только эпатажем, как изменение фасона брюк символизирует определенную эпоху, и какие выводы стоит сделать после прошедших menswear-шоу.

«Хорошо мужикам: побрился — и король. Не побрился — тоже король, только небритый». Культурная установка «негоже серьезному мужчине чрезмерно интересоваться тряпками» поныне актуальна и исчезать никуда не собирается. Мужская мода в наши дни существует для эстетов, для подавляющего большинства мужчин речь идет скорее о соблюдении общепринятых дресс-кодов. Показы мужской одежды удостаиваются внимания широкой общественности только в тех случаях, когда на подиуме демонстрируют нечто сильно противоречащее текущим культурным нормам. В остальном — то темные штаны поуже, то темные штаны пошире — какая разница? Именно это противостояние широких и узких мужских брюк представляет наибольший интерес. Изменение фасона всегда синонимично изменениям в желаемой форме поведения. Конфликт между «комсомольцами в широких брюках» и «стилягами в узких дудочках» пролегает не в поле эстетики, а в зоне социальных ожиданий.

Вплоть до 19 века мода была игрушкой аристократии, воплощала ее ценности, и модный силуэт подчеркивал крепкие ноги и мощные икры умелого воина и наездника. Промышленная революция создала другой тип идеального мужчины: «владельца заводов, газет, пароходов», проводящего большую часть времени в конторе за подсчетом прибыли. Появился новый канон мужского костюма, включавший достаточно свободные брюки, льстившие упитанному джентльмену.

Человек в широких брюках стал символизировать зрелость и устойчивость, консерватизм, готовность взять на себя ответственность и преодолеть любые тяжелые времена. В «Стихах о советском паспорте» Маяковский извлекает его именно из широких штанин, и даже если этот образ был использован бессознательно, он все равно подчеркивает стойкость и уверенность обладателя такого паспорта. Широкие брюки часто входят в моду в периоды войн и экономических кризисов. Парадоксально, ведь именно в такое время следовало бы расходовать поменьше ткани. Но потребность общества в образе «компетентного взрослого» оказывается сильнее экономических соображений.

Человеческому сознанию свойственно мышление парами контрастов: узкие брючки быстро утратили свои аристократические коннотации и стали соответствовать образу «инфантильного и легкомысленного юноши». Такой образ оказывается востребованным в периоды резких изменений в социальных ролях и концепциях, во времена экспериментов и новизны, в периоды революций — политических или идеологических, требующих символического отторжения «опыта отцов».

Узкие брючки быстро утратили свои аристократические коннотации и стали соответствовать образу «инфантильного и легкомысленного юноши»

Ширина мужских брюк на протяжении последних ста лет неоднократно оказывалась поводом не столько для эстетической, сколько политической дискуссии. Носить узкие брюки во времена господства «идеалов, свойственных широким штанам» — дело опасное, в этом убедились и французские «зазу» начала 1940-х, и советские стиляги. Впрочем, и слишком широкие брюки тоже могут восприниматься как угроза существующему порядку: в этом убедились поклонники фасона «оксфордский мешок» в 1920-е, зут-сьютеры в 1940-е и хиппи в клешах в 1960-е. Мораль большинства западных культур основана на идеалах равновесия, так что брюкам стоит быть не уже, но и не шире текущего предписанного образца.

Louis Vuitton, осень-зима 2019/20

Dries Van Noten, осень-зима 2019/20

Raf Simons, осень-зима 2019/20

Dior, осень-зима 2019/20

Celine, осень-зима 2019/20