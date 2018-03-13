12 главных трендов женской моды сезона осень-зима 2018/19

Фем-плечи

Феминизм тоже видоизменился: футболок с протестным призывом становится меньше, а пиджаков с огромными плечами больше. Все как предсказывала историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен: «Образы широкоплечих теток, которые куда-то тащат огромные баулы можно считать предвестниками будущего — они демонстрируют нам силу женщины, равной противоположному полу во всем. Она точно так же может клепать подводные лодки или же подписывать многомиллионные контракты, да и ширина ее плеч равняется мужской».