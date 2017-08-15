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Историк моды Мэган Виртанен ищет виновников камбэка плюшевых костюмов, переводных тату, брюк-карго и блестящих платьев Пэрис Хилтон. Приговор — массовая безвкусица.
«Самое ужасное десятилетие моды»: Мэган Виртанен о том, кто виноват в возвращении стиля 2000-х
«Стиль 2000-х возвращается», — пишет мировая фэшн-пресса. Простите, а в 2000-х был какой-то единый узнаваемый стиль? Скорее речь идёт о некоторых знаковых для десятилетия предметах одежды: плюшевых костюмах от Juicy Couture, мини-юбках с воланами, брюках с очень низкой талией, уггах. Добавим к этому логоманию, страсть к розовому цвету, камуфляжу, избыточному загару и джинсовым тотал-лукам. Кажется, некий стиль всё же прослеживается, и у 1980-х, которые многие считают самым ужасным с точки зрения моды десятилетием, появился достойный конкурент. Впрочем, мода предшествовавшего периода всегда кажется самой неудачной, а лет через тридцать-сорок наряды двухтысячных переходят в категорию «винтаж» и обретают романтичный ореол, как это сейчас просходит с восьмидесятыми. Тем более, что речи о возвращении в массовую моду характерных для «нулевых» трендов пока не идет.
Все разговоры о возвращении моды 2000-х крутятся строго вокруг нарядов, в которых появляются на публике некоторые современные знаменитости. Иногда кажется, что они просто позаимствовали старую одежду из гардеробов Пэрис Хилтон и Николь Ричи. Часто ответственность за такие образы возлагают на стилиста звезды, как в случае Моники Роуз, бывшей стилистом семьи Кардашьян-Дженнер на протяжении десяти лет. Но Моника Роуз не единственная, кто вдохновляется агрессивно-нарциссическими образами двухтысячных, да и сами звёзды имеют право голоса.
Ничто так не влияет на формирование индивидуального вкуса, как детские впечатления и усвоенные в подростковом возрасте представления о прекрасном и правильном. Впоследствии именно эти впечатления и представления в первую очередь влияют на то, что конкретный человек будет считать «нарядной одеждой». В повседневности большинство придерживается текущих трендов, но когда речь идёт об одежде для особых случаев, всплывают то «платья принцесс», то наряды голливудских кинозвёзд, а теперь и блестящие мини-платья 2000-х годов. Поколение современных юных селебрити росло, усваивая образцы, которые представляла им бурная социальная жизнь Пэрис Хилтон и ей подобных. Неудивительно, что сейчас они выбирают соответствующие наряды.
Будут ли дизайнеры по-настоящему вдохновляться двухтысячными? Лет через тридцать — обязательно. Господствующее поколение всегда хочет возродить и зафиксировать дух эпохи, в которую оно добилось первого значимого успеха. Сейчас так происходит с 1970-ми и 1980-ми, придёт черёд и для 2000-х. Мы имеем все шансы ещё увидеть на подиумах брюки-карго. Из розового плюша. Со стразиками.
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