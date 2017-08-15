«Самое ужасное десятилетие моды»: Мэган Виртанен о том, кто виноват в возвращении стиля 2000-х

«Стиль 2000-х возвращается», — пишет мировая фэшн-пресса. Простите, а в 2000-х был какой-то единый узнаваемый стиль? Скорее речь идёт о некоторых знаковых для десятилетия предметах одежды: плюшевых костюмах от Juicy Couture, мини-юбках с воланами, брюках с очень низкой талией, уггах. Добавим к этому логоманию, страсть к розовому цвету, камуфляжу, избыточному загару и джинсовым тотал-лукам. Кажется, некий стиль всё же прослеживается, и у 1980-х, которые многие считают самым ужасным с точки зрения моды десятилетием, появился достойный конкурент. Впрочем, мода предшествовавшего периода всегда кажется самой неудачной, а лет через тридцать-сорок наряды двухтысячных переходят в категорию «винтаж» и обретают романтичный ореол, как это сейчас просходит с восьмидесятыми. Тем более, что речи о возвращении в массовую моду характерных для «нулевых» трендов пока не идет.