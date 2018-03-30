«Принцессы в метро не ездят»: как тиара (пусть даже стразовая) делит людей на избранных и подчиненных
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Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен рассказывает, как тиара стала маркером социального статуса, чем она отличается от диадемы, и почему ей не место в повседневной жизни.
«Это украшение и правда надевают на голову! Я обожаю находить новые способы носить бриллианты!», — так восклицает не слишком образованная героиня Мэрилин Монро в экранизации романа Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок». Желание обладать бриллиантовой тиарой чуть не доводит героиню до беды, но ее чувства понятны многим. Девочки в детском саду мечтают о диадемах диснеевских принцесс, а девочки, уже вышедшие из детсадовского возраста, восторгаются тиарами коронованных особ. Существует даже международный День Тиары, 24 мая.
Разнообразные налобные повязки, диадемы и короны начиная с времен Древнего Египта означали избранность, превосходство и высокий статус. Короновались и византийские императоры, и европейские короли, а термином «тиара» именовалась корона Папы Римского. В 18 веке возникла новая форма с незамкнутым основанием тоже названная тиарой. (Кстати, именно в этом и заключается разница с диадемой: у той основание замкнутое, хотя оба термина считаются взаимозаменяемыми). Увлечение античностью в период ампира породило множество тиар и диадем «в греческом стиле».
Тиара стала идеальным «коронозаменителем» для монархов и аристократии 19 века. В условиях новой этики буржуазного индустриального мира необходимость демонстрировать высокий социальный статус никуда не делась, но потребовались другие формы. Показательно, что корона, в которой изображена королева Елизавета II на большинстве почтовых марок и денежных купюр, хотя и была создана для коронации Георга IV, называется «диадемой».
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Королева Елизавета II в диадеме Георга IV
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Актриса Клэр Фой, сыгравшая королеву Елизавету II в сериале «Корона»
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Принцесса Диана
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Аристократический взгляд на мир предполагал, что обладание предметами роскоши — право людей знатного происхождения. Новый взгляд 19 века говорил о том, что владение любым товаром — это одно из демократических прав, а обладание какой-то вещью и ее демонстрация сами по себе создают новый, более высокий статус. Предметы роскоши стали одним из способов утверждения своего положения в обществе. Для людей с невысоким доходом обладание дорогими вещами стало, в свою очередь, не столько способом показать реальный статус, сколько символически выразить уровень надежд и притязаний в жизни.
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Владимир Путин на обложке последнего номера TIME
Архаическая символика продолжает жить в коллективном бессознательном. Носящий корону занимает с этой точки зрения высшее место в иерархии. Именно поэтому тиара дольше всего удерживала свои позиции как украшение, которое носит элита, и которому не место в повседневной жизни. Даже в 20 веке, когда большая часть прежних статус-символов в одежде стала доступна широким массам, тиару присвоила только «новая аристократия» — кинозвезды, победительницы конкурсов красоты и невесты, желающие почувствовать себя принцессами на один день. Другой взгляд появился в 1990-е годы, когда тиары надели представительницы субкультуры гранжа, действуя в духе так называемой «карнавальной культуры», выворачивающей наизнанку общепринятые нормы.
Стразовую диадему может купить каждая, но такая покупка считается непрактичной, а в большинстве случаев понятие «непрактичность» в отношении чего бы то ни было прячет намек на несоответствие покупки статусу человека. Периодически тиары входят в моду, как это было пару лет назад, но надолго этот тренд обычно не задерживается, именно в силу установки «принцессы (то есть, носящие тиары) в метро не ездят». Впрочем, если отказаться от штампов сознания, то почему бы не разрешить себе наконец надеть ту самую тиару диснеевской принцессы. Никогда не поздно иметь счастливое детство.
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