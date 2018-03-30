«Принцессы в метро не ездят»: как тиара (пусть даже стразовая) делит людей на избранных и подчиненных

Стразовую диадему может купить каждая, но такая покупка считается непрактичной, а в большинстве случаев понятие «непрактичность» в отношении чего бы то ни было прячет намек на несоответствие покупки статусу человека. Периодически тиары входят в моду, как это было пару лет назад, но надолго этот тренд обычно не задерживается, именно в силу установки «принцессы (то есть, носящие тиары) в метро не ездят». Впрочем, если отказаться от штампов сознания, то почему бы не разрешить себе наконец надеть ту самую тиару диснеевской принцессы. Никогда не поздно иметь счастливое детство.