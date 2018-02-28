Ювелир Петр Аксенов сделал копию утерянной венчальной тиары княгини Ирины Юсуповой
После нескольких украшений в честь дочери великого князя Александра Михайловича и племянницы Николая II Ирины Юсуповой ювелирный дом Axenoff восстановил утерянную венчальную тиару княгини. Оригинал, созданный по заказу Феликса Юсупова бренду Cartier в 1911 году, был утрачен в период эмиграции, как и еще 12 тиар, 255 брошей, 42 браслета и другие изделия общим весом в 210 килограммов.
Ювелир Петр Аксенов перевыполнил тиару в серебре, бесцветных топазах и горном хрустале — идентичная копия была передана в Юсуповский Дворец на Мойке и теперь находится в спальне княгини Ирины Юсуповой. Это событие стало первым этапом в сотрудничестве ювелирного дома и дворца, в рамках которого запланированы крупные проекты. Ранее Петр уже делал версии исторических украшений: его работы появлялись на героях сериалов «Война и мир» от BBC и «Екатерина».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.