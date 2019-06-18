Пьесы Чехова и басни Эзопа: что покажут петербургские дизайнеры на показе «Ассоциации» в Царском селе?

место показа — площадка перед Камероновой галереей

«Мы взяли самый ранний театр — античный. И у нас, помимо дефиле, как обычно будет театральный номер. Мы пригласили актера, который прекрасно читает барочные стихи, обладает жестом. И гости будут смотреть на его перфоманс со ступенек Камероновой галереи, как в античном амфитеатре»

Добавляет Ирина Селюта, бренд-директор Kisselenko: «В Древней Греции амфитеатр чаще всего находился на берегу моря, и когда люди рассаживались по вечерам, они лицезрели воду. Собственно, у зрителей в воскресенье будет та же возможность: рядом с нашей площадкой находится прекрасное озеро. Но для того, чтобы они чувствовали погружение в античные времена, они будут видеть еще и отражение Камероновой галереи, на ступенях которой будут располагаться, — уникального сооружения Чарльза Камерона, который, культивируя античные традиции в архитектуре, построил этот шедевр, жемчужину Царского села»