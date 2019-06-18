Пьесы Чехова и басни Эзопа: что покажут петербургские дизайнеры на показе «Ассоциации» в Царском селе?
В это воскресенье, 23 июня, в Екатерининском парке Царского села в одиннадцатый раз пройдет проект «Ассоциации» — ежегодное театрализованное дефиле, над которым работают лучшие режиссеры, модели и дизайнеры Петербурга. «Собака.ru» рассказывает, какой теме будут посвящены их коллекции, чем новое шоу отличается от предыдущего, и почему на него (обязательно!) стоит попасть.
Что такое «Ассоциации»?
Проект «Ассоциации», организованный Государственным музеем-заповедником «Царское Cело», проходит каждое лето в антураже дворцов Екатерининского парка. Несколько дизайнеров (титанов индустрии моды Петербурга!) показывают коллекции в разных локациях — будь то павильон «Адмиралтейство», парадная лестница Камероновой галереи, Фрейлинский садик, Зеркальный прудик или Башня-руина. Гости показа — им может стать абсолютно каждый, кто приехал в Царское Cело в этот день, — гуляют по достопримечательностям и смотрят театрализованные представления. А чтобы они не пропустили шоу любимого дизайнера, его повторяют несколько раз — время написано на брошюре, которая выдается при входе в парк вместе с билетом (его стоимость в этом году — 350 рублей).
Кто участвует в показе?
Состав хедлайнеров «Ассоциаций» практически не меняется: это Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и Стас Лопаткин. Раньше в показе участвовали Татьяна Котегова, Лариса Погорецкая и Елена Бадмаева, но по личным или техническим причинам они прекратили сотрудничество с проектом. Директор ГМЗ «Царское Cело» и инициатор «Ассоциаций» Ольга Таратынова рассказывала, что старается расширить границы команды и привлечь в нее молодых дизайнеров: «Несколько лет назад мы также пригласили Леонида Алексеева, и он весьма успешно у нас показывается. Здесь важно нащупать зерно, чтобы оно проросло и стало большим событием в индустрии моды».
Что объединяет показы дизайнеров?
Ежегодно организаторы «Ассоциаций» задают тему, которая зависит от актуальных модных, социальных и исторических событий, а также выставок музея-заповедника «Царское Cело». За десять сезонов проекта были переосмыслены, осовременены и переложены на ДНК петербургских марок такие сюжеты, как «Барокко», «Игра в античность», «Китайский каприз», «Русский стиль», «Посольские дары: страны и стили», «Англомания» и «Война и мир». Каждый участник представляет тему по-своему: например, в прошлом году, посвященном императорской моде, Татьяна Парфенова рассказала о реформах Екатерины II, гардеробе Елизаветы I и дочерях Николая II, а Стас Лопаткин посвятил коллекцию сказкам Ганса Христиана Андерсена, «завезенных» в страну императрицей Марией Федоровной Датской. После перфомансов на разных площадках дизайнеры объединяются для совместного закрытого шоу: оно проходит в Большом зале Екатерининского дворца и является самым красивым зрелищем года (мы не преувеличиваем!).
Какая тема задана в этом году?
2019 год в России объявлен годом театра, поэтому организаторы «Ассоциаций» определили тему как «Царская ложа». Каждый участник проекта интерпретировал ее по-своему: Татьяна Парфенова и Леонид Алексеев обратились к пьесам Чехова, Лилия Киселенко — к басням Эзопа, Янис Чамалиди — к античному театру, а Стас Лопаткин — к утверждению «все наша жизнь — игра».
Татьяна Парфенова
место показа — Фрейлинский садик
«Мы постарались прочитать пьесы "Чайка", "Вишневый сад", "Дядя Ваня" и "Три сестры" с точки зрения моды. И прочувствовать, как в размеренную, отлаженную жизнь начала 20 века ворвалось предчувствие нового и сама новая жизнь. Никаких напечатанных на картоне назидательных цитат не будет. Будут образы, параллели, сравнения и очень много музыки. И даже предметы мебели, любезно предоставленные для показа Большим драматическим театром. Еще будет много современных принтов, основная их часть — из новой коллекции "Орфизм". Модный дом недавно представил ее в Москве по случаю открытия своего столичного департамента. Но для "Ассоциаций" специально отошьет другую коллекцию»».
Леонид Алексеев
место показа — Эрмитажная аллея
«В 1898 году Станиславский и Немирович-Данченко основали МХАТ и сформулировали основные принципы русской театральной системы, а также начали сотрудничать с драматургом Антоном Павловичем Чеховым. Актеры художественного театра каждое лето выезжали за город, где проводили время на природе, перевоплощаясь в своих персонажей, и часто придумывали целые спектакли, именуемые капустниками. В окружении зелени сам Чехов часто читал им наброски своих пьес и раздавал будущие роли. Его произведения"Свадьба", "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад", а также история самого театра послужили для меня источником вдохновения. В коллекции также угадываются элементы нынешнего интерьера театра, построенного в стиле модерн архитектором Федором Шехтелем, его фирменные цвета и элементы занавеса. Может показаться, что театральная компания Станиславского приехала в царскосельский парк, чтобы разыграть перед нами в сопровождении джазовых саксофонов отрывки из своих спектаклей»
Лилия Киселенко
место показа — площадка перед Камероновой галереей
«Мы взяли самый ранний театр — античный. И у нас, помимо дефиле, как обычно будет театральный номер. Мы пригласили актера, который прекрасно читает барочные стихи, обладает жестом. И гости будут смотреть на его перфоманс со ступенек Камероновой галереи, как в античном амфитеатре»
Добавляет Ирина Селюта, бренд-директор Kisselenko: «В Древней Греции амфитеатр чаще всего находился на берегу моря, и когда люди рассаживались по вечерам, они лицезрели воду. Собственно, у зрителей в воскресенье будет та же возможность: рядом с нашей площадкой находится прекрасное озеро. Но для того, чтобы они чувствовали погружение в античные времена, они будут видеть еще и отражение Камероновой галереи, на ступенях которой будут располагаться, — уникального сооружения Чарльза Камерона, который, культивируя античные традиции в архитектуре, построил этот шедевр, жемчужину Царского села»
Стас Лопаткин
место показа — Эрмитажная аллея у павильона «Эрмитаж»
«Я долго выбирал между оперой и балетом. Но в итоге решил, что не буду брать никакой отдельный театр, так как вся наша жизнь — игра. Театральность заключается в самой жизни! […] Раскрою лишь маленький аспект — на создание театрального занавеса к дефиле меня вдохновили работы Рубенса и Гойя».
Янис Чамалиди
место показа — Зеркальный пруд
«Я выбрал авангардный театр. Это театр на стыке. На 1920-е годы пришлось время индустриализации, была изобретена машина, жизнь стала "рычащей", женщины придумали танцующие бусы, надели короткие платья, сняли корсеты, то есть сознание человека изменилось полностью. Я провел параллели с современной жизнью, так как мы сегодня тоже живем в эпоху перемен, и назвал коллекцию Dividuum — «человек нового века», на стыке времен. Индивидуум — это тот, кто жил в линейном пространстве: вот пол, вот потолок, вот бог и дьявол, белое и черное. Я живу в другое время: одной ногой в реальном, другой — в виртуальном. В это время яркое начало может выражаться не только на сцене, но и в реальной жизни. Поэтому дивидуум живет в каждом из нас, это человек, который может творчески раскрываться»
Кто ставит шоу?
Если в прошлые годы за отдельные и общие театрализованные шоу отвечал режиссер Виктор Крамер, то в этот раз мы будем наблюдать работу Сергея Луковского. «Мы решили, что будем менять режиссеров каждый год, — рассказывает Ольга Таратынова. — Это разнообразит наш проект, мы посмотрим, сравним, все это даже интересно»
Сергей Луковский
режиссер-постановщик модных шоу, основатель Lukovsky Model Academ
«На самом деле, я очень плохой режиссер и только лишь хороший организатор. Для меня любое шоу — это прежде всего концепт, это идея, это провокация и соответственно резонанс. У меня в приоритете все-таки последнее слово — резонанс. Я должен получить отдачу. Я хочу донести до людей, до дирекции, до дизайнеров то, что мы должны получить эмоцию. Любую эмоцию. Мы должны нравиться, мы должны не нравиться. Люди должны получать удовольствие, люди должны нас отвергать. От меня не должен уйти ни один спокойный человек. Каждый должен выразить свое отношение. И мне неважно, каким оно будет. Самое главное — это резонанс»
Чем еще будут отличаться «Ассоциации-2019»?
Ольга Таратынова
директор ГМЗ «Царское Cело» и инициатор «Ассоциаций»
«Другое отличие от прошлого года — это то, что мы вместе с Сергеем Луковским решили делать показы не вечером, а начиная с 13:00. Также мы организовываем параллельные мероприятия. У нас [в Царском селе] уже прошли две лекции дизайнера и театрального художника Владимира Бухинника, а в день Ассоциаций состоится его завершающее выступление — "Русские сезоны и мировая мода". Почетным гостем проекта станет баронесса Элен Строгонова, которая долгое время работала директором салона модного дома Yves Saint Laurent. Она большой профессионал в своем деле. Мне интересно, что она скажет по поводу "Ассоциаций"».
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Финальный показ участников проекта «Ассоциации», 2018 год
Появятся ли у «Ассоциаций» новые участники?
На вопрос «Собака.ru» о том, пополнится ли пул участников «Ассоциаций» новыми (возможно, молодыми) дизайнерами, Ольга Таратынова ответила: «У нас есть такие планы на следующий год. Мне кажется, мы обращаем мало внимания на юное поколение. Я могу сказать, что вероятно это будет человек уже известный, но молодой». «Я бы на подобную площадку молодых дизайнеров не пустил, — поспорил Сергей Луковский. — Считаю, что здесь должны быть мэтры, соответствующие формату мероприятия, формату проекта и формату государственного музея-заповедника. У нас в городе проходит огромное количество мероприятий для молодых дизайнеров, опять же будет конкурс для выпускников Мухи (Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, — Прим. ред.) и Тряпки (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна — Прим. ред.), в рамках которого жюри займутся трудоустройством дизайнеров на нашем рынке и в наших брендах. А "Ассоциации" — это высокохудожественное мероприятия. До него надо дорасти»
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Китайский театр в Царском селе
Как Царское село связано с театром?
В 1777 году императрица Екатерина II распорядилась заложить в новом царскосельском саду (сегодня это Александровский парк) оперный дом, известный как Китайский театр. Проект здания разработал итальянский архитектор Антонио Ринальди, а воплотил в жизнь — правда, уже со значительными изменениями — придворный архитектор Илья Неелов. Китайский театр украсили драконами, щитами со знаками зодиака и другими элементами восточного декора, а на его сцене показывали оперу «Дмитрий Артаксеркс» и «Китайский идол» Джованни Паизиелло. Со смертью Екатерины II театральные сезоны в царскосельском саду прекратились, спектакли были возобновлены лишь 22 июля 1821 года — в день именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны. До 1914 года в Китайском театре показывали «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, «Плоды просвещения» по пьесе Льва Толстого, «Царя Эдипа» в исполнении учеников Николаевской гимназии и другие постановки, в том числе ретроспективу, иллюстрирующую развитие русского театра и музыки за последние 200 лет. Театральная жизнь в Царском селе окончательно закончилась в 1914 году, с осени 1918 году театр был открыт для осмотра, а в 1941-м при обстреле города Пушкина сооружение почти полностью сгорело.
Что: Проект «Ассоциации»
Где: Екатерининский парк, Царское Село, город Пушкин
Когда: 12:00 — лекция Владимира Бухинника «Русские сезоны и мировая мода» в павильоне «Вечерний зал»
13:00 — начало показов петербургских дизайнеров
19:00 — финальное дефиле
Вход: на лекцию и показы по билетам, которые продаются в кассах парка
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