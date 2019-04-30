«Ассоциации» объявили тему ежегодного фэшн-показа в Царском селе

Проект «Ассоциации» — единственное модное событие, где можно увидеть коллекции всех ведущих дизайнеров Петербурга сразу. Оно традиционно проходит летом в Царском селе и посвящается теме искусства и истории: например, в прошлом году референсом театрализованных дефиле была императорская мода — с переосмыслением гардеробов Петра I и Елизаветы II . Сегодня представители музея-заповедника объявили дату и тему новых «Ассоциаций»: шоу состоится 23 июня 2019 года, будет посвящено театру и получит название «Царская ложа».

На фоне дворцово-парковых ансамблей под руководством режиссера Сергея Луковского свои коллекции покажут Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин и Леонид Алексеев. Арт-проект впервые будет предварять цикл лекций дизайнера, преподавателя моды и театрального художника Владимира Бухинника. 28 мая, 9 июня и 23 июня (непосредственно перед началом «Ассоциаций») он расскажет о том, кто был отцом-основателем современной индустрии, как «Русские сезоны» повлияли на мировую моду, и почему важна провокация в гардеробе. Вход на лекции и на показы петербургских дизайнеров осуществляется по билетам.