Мэган Виртанен о том, почему красные дорожки — индустрия лжи, которая превращает обычных актрис в недосягаемых звезд

24 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар», на которой мы будем следить не только за фильмами-лауреатами, но и за нарядами номинированных актрис. Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняет, почему нам так интересны красные дорожки, как они создают иллюзию «ослепляющего великолепия», и когда родилось понятие настоящей кинозвезды.

Бьорк в платье Marjan Pejoski, 2001 год

Барбара Стрейзанд в костюме от Арнольда Скаази, 1969 год

Шер в платье от Боба Маки, 1988 год

Шерон Стоун в рубашке от GAP, 1998 год

«На Оскаре почти униформа, как в полиции», — комментировал дизайнер Марьян Пежоски в 2001 году шум, поднявшийся после появления Бьорк в его «платье-лебеде». В 1969-м Барбара Стрейзанд оправдывалась за свой костюм от Арнольда Скаази, утверждая, что и не подозревала, насколько прозрачным наряд окажется в свете софитов. Боб Маки, наоборот, сам предупреждал Шер в 1988 году: «Ты не можешь надеть это на церемонию». Излишняя простота тоже не приветствуется, и только Шерон Стоун в 1998-м решилась появиться в обычной рубашке от бренда GAP.

Норма Ширер в платье от художника по костюмам Адриана, 1930 год

Бетт Дэвис в платье от художника по костюмам Орри-Келли, 1936 год

Джули Кристи в костюме, сшитом самостоятельно, 1966 год

Грейс Келли в платье от художника по костюмам Эдит Хэд, 1955 год

Нарушительниц дресс-кода немного, и мы всегда знаем, что именно увидим на «Оскаре»: роскошные вечерние платья. Много роскошных вечерних платьев, ни одно из которых никогда не купим, хотя бы потому, что для них чаще всего нет ни места, ни случая в нашей жизни. Не покупают их и сами кинозвезды, более того, часто даже и не выбирают сами, положившись на стилистов. Случай Джули Кристи, которая в 1966 году пришла на церемонию в костюме, сшитом самостоятельно по выкройке из журнала, в наши дни немыслим. Договоренности с модными домами достигаются заранее, и замена одного платья другим, как это случилось с Энн Хэтэуэй, вышедшей в платье Prada вместо заранее заявленного Valentino, может повлечь необходимость в публичных извинениях. Дивные бриллиантовые украшения тоже выдаются напрокат: эту практику ввел в 1943 году Харри Уинстон.

Только на красной дорожке воплощены массовые представления о том, как должны выглядеть кинозвезды

Ослепляющая демонстрация великолепия оказывается такой же иллюзией, как и сам кинематограф. Что же заставляет нас раз за разом забывать, что мы наблюдаем рекламную акцию производителей предметов роскоши, и искренне обсуждать, идет ли актрисе платье? Можно было бы объяснить это обычным желанием ощутить причастность, пусть и косвенную, к сильным мира сего, но такое объяснение будет слишком простым. Скорее, дело в том, что в наши дни только на красной дорожке воплощены массовые представления о том, как должны выглядеть кинозвезды.

Марго Робби в Chanel, 2018 год

Фотография Марго Робби, сделанная папарацци

Николь Кидман в Armani Prive, 2018 год

Фотография Николь Кидман, сделанная папарацци

Дженнифер Лоуренс в Christian Dior, 2018 год

Фотография Дженнифер Лоуренс, сделанная папарацци

Понятие «звезды» родилось благодаря голливудской студийной системе в 1920-30-е годы. В те дни студия, с которой у актрисы был подписан контракт, контролировала всю ее жизнь. Она придумывала имя, образ и биографию, а также взимала штраф за появление на публике в неподобающем виде. Все наряды, в том числе и те, в которых посещали церемонию «Оскар», разрабатывали студийные художники по костюмам. Кинозвезда была безупречна и недостижима. Разрушение студийной системы в начале 1950-х, а вслед за этим и папарацци, лишили публику этой иллюзии. Оказалось, что звезды тоже бывают нечесаными, могут носить джинсы и покупать хлеб в булочной за углом. Удовлетворение от мысли «они такие же, как мы» и возможность максимально приблизиться не только к работе, но и личной жизни звезды — все это не компенсирует утрату образа киноактрисы как идеала, к которому можно стремиться.

Фара Фоссет, 1978 год

Джулия Робертс в винтажном платье Valentino, 2001 год

Холли Берри в платье Elie Saab, 2002 год