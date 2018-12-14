Кто самый модный в Петербурге: Мария Абашова, Джулиан Маккей и еще 8 адептов неоклассицизма

блогер, @poltrona70

«Знаете, что для меня актуально в первую очередь? Комфорт. За это я благодарна современной моде: у женщины появилось право не позиционировать себя как сексуальный объект. Хотя у кого какие цели. Я человек, не обремененный дресс-кодами, а это роскошь, которую себе может позволить не каждый. Если у меня есть возможность пройтись по магазинам, я не особенно обращаю внимание на бренды, но все равно меня затягивает в Celine (затягивало!), в Loewe (хотя там очень много слишком сложных для меня вещей, я люблю попроще). И никто не отменял демократичные, всеми любимые бренды вроде COS, где, например, хорошие футболки. Аксессуары я люблю, но немного. Если серьги, то пусть будут одни серьги и никаких других деталей. В своем инстаграме я не готова транслировать собственный внешний образ. Мне гораздо интереснее мир вокруг. Так как мой муж увлекается фотографией, я очень хорошо понимаю, где картинка и где жизнь — это разные вещи. Я знаю, что цепляет людей, когда они смотрят на картинку, но в жизни это может не работать. И я не большой любитель вау-эффектов, это может произвести минутное впечатление, но нигде в тебе не останется. С модой так же: человек может визуально выглядеть стильно, но это может быть ничем не наполнено изнутри, и тогда образ не работает. Одеваться нужно сообразно внутреннему ощущению. Только когда ты следуешь своим внутренним желаниям, у тебя получается гармоничный образ. Если у человека нет чувства стиля, пусть он живет с этим. Я не сторонник идеальных вещей и образов. Я люблю вещи с налетом жизни и времени. Но опять же винтаж не все умеют носить. Вообще я за белую футболку и джинсы — это никого не портит».