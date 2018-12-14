Кто самый модный в Петербурге: Мария Абашова, Джулиан Маккей и еще 8 адептов неоклассицизма
Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.
Музы и поэты — адепты #неоклассицизма идеально богемно вписывают себя в декорации Петербурга.
Светлана Кузнецова
теннисистка @svetlanak27
«У двух великих теннисисток — Мартины Навратиловой и Серены Уильямс — как-то спросили, что важнее на корте: удобство или красота? И Мартина, спортсменка старой закалки, естественно, ответила — удобство. А Серене все равно, удобные вещи или нет, главное — стиль. То она играет в серьгах, которые чуть ли не больше ее головы, то делает коллаборацию для Nike с главным по хайпу Вирджилом Абло. Мы обсуждаем с Давидом Комой, что можно совместно придумать. Юля Калманович делала мне платье на Уимблдон, а еще одно — салатово-черное с одним рукавом, такое же Вирджил сделал для Серены. А мы были первыми! Я родилась в семье великих спортсменов, и мне с детства говорили, что все должно быть практично! А потом ты открываешь глаза, смотришь на мир, у тебя появляются возможности — и тянет к моде. Мне нравится наряжаться, нравятся светские выходы — для таких я люблю одеваться у Игоря Чапурина или Александра Терехова. Я в России недавно и постепенно нахожу людей, нахожу связи. А так можно было уже сделать здесь классный спортивный бренд, потому что, во первых, мало красивой спортивной одежды, а во-вторых, спрос на моду в спорте все больше растет!»
Джулиан Маккей
солист Михайловского театра, @julianmackay
Прекрасного принца, солиста Михайловского театра, лично пригласил на свое первое шоу для Burberry Рикардо Тиши — и мы его понимаем. Участник телешоу «Большой балет» на канале «Культура» одинаково виртуозно носит как меховые парки (Mother Russia!), так и приталенные классические костюмы с арт-твистом: яркой водолазкой или крупными украшениями.
Юлия Матвиенко
дизайнер JM Studio, @julliamat
То, как дизайнер марки JM Studio и прекрасное лицо нашей ноябрьской обложки умело обходится с цветовой палитрой, напоминает нам работы «мирискусников»: то на ней бакстовские ослепительные ультрамарин и желтый, то пушистый серовский розовый, то чеканные линии Лансере. Такая история живописи нам по душе!
Мария Абашова
прима-балерина Театра Бориса Эйфмана, @abashova_maria
Приме-балерине Театра Эйфмана идет абсолютно все! Но особенно хорошо на ней смотрятся парафразы из 1990-х: разноцветные кардиганы Escada, сияющие мини-платья (длина ног заставила бы зажмуриться Синди Кроуфорд) и даже дикие леопардовые лосины.
Сэмми Джабраиль
блогер и активист, @semmi_djabrail
Кроп-топы, кожаные куртки, стрэпы и мини-юбки — в сплав готики и рок-н-ролла Сэмми добавляет и постсоветских дизайнеров: в кепи украинца Руслана Багинского, панковских вещах москвичей Sorry, I’m not и классной и диковатой обуви от петербуржцев Sintezia она читает лекции на конференциях TED и пишет мотивирующие посты в инстаграме.
Сергей Чобан
архитектор
Архитектор и коллекционер ручной графики не только деликатно вписал в Петербург современные дома, которые не вызывают у местных желания бежать за корвалолом, но и сам идеально вписался в список городских модников — графичными луками, серыми пиджаками с мягкой линией плеч и безупречной обувью.
Сергей и Анна Семак
главный тренер «Зенита» с супругой, @annas_secret_garden
«В последнее время мы придерживаемся принципа „чем проще, тем лучше“ с минимумом аксессуаров. Я веган, предпочитаю одежду этичных брендов, не ношу меха, пух, перья, постепенно отказываюсь от кожаных вещей, донашивая то, что осталось из „прошлой жизни“. По этой причине мой дизайнер номер один — Stella McCartney, я сделала неплохую подборку веганской обуви и сумок, мне нравятся политика бренда Toms, нью-йоркский дизайнер Angela Roi, небольшая компания Salty Bag, всегда готова поддержать русских дизайнеров. Например, моего друга — петербургского Дриса Ван Нотена Юру из Saint-Tokyo, экошубы Anse, Вику Газинскую и этичные пуховики Ксении Чилингаровой. Сергей предпочитает практичные вещи, его гардероб состоит из предметов первой необходимости: строгие пальто, водолазки, брюки — все то, в чем можно выйти на поле или пойти на деловую встречу. Модные бренды Сергея Богдановича не интересуют, единственные дизайнеры, неизменно вызывающие восхищение главного тренера „Зенита“, — Dries Van Noten и Martin Margiela, но это больше про искусство».
Ростислав Романов
Вельветовые брюки, шляпы, длинные шарфы и убитые челси — князь из тех самых Романовых выглядит как лондонский художник, а не как потомок младшего сына Николая I. На шляпе князь носит георгиевскую ленту, а на руке — тюремный браслет Нельсона Манделы, подаренный бабушкой, урожденной княжной Голицыной. В Петербурге он вошел в совет директоров завода «Ракета» и придумывает дизайн для лимитированных моделей.
Жанна Долгополова
блогер, @poltrona70
«Знаете, что для меня актуально в первую очередь? Комфорт. За это я благодарна современной моде: у женщины появилось право не позиционировать себя как сексуальный объект. Хотя у кого какие цели. Я человек, не обремененный дресс-кодами, а это роскошь, которую себе может позволить не каждый. Если у меня есть возможность пройтись по магазинам, я не особенно обращаю внимание на бренды, но все равно меня затягивает в Celine (затягивало!), в Loewe (хотя там очень много слишком сложных для меня вещей, я люблю попроще). И никто не отменял демократичные, всеми любимые бренды вроде COS, где, например, хорошие футболки. Аксессуары я люблю, но немного. Если серьги, то пусть будут одни серьги и никаких других деталей. В своем инстаграме я не готова транслировать собственный внешний образ. Мне гораздо интереснее мир вокруг. Так как мой муж увлекается фотографией, я очень хорошо понимаю, где картинка и где жизнь — это разные вещи. Я знаю, что цепляет людей, когда они смотрят на картинку, но в жизни это может не работать. И я не большой любитель вау-эффектов, это может произвести минутное впечатление, но нигде в тебе не останется. С модой так же: человек может визуально выглядеть стильно, но это может быть ничем не наполнено изнутри, и тогда образ не работает. Одеваться нужно сообразно внутреннему ощущению. Только когда ты следуешь своим внутренним желаниям, у тебя получается гармоничный образ. Если у человека нет чувства стиля, пусть он живет с этим. Я не сторонник идеальных вещей и образов. Я люблю вещи с налетом жизни и времени. Но опять же винтаж не все умеют носить. Вообще я за белую футболку и джинсы — это никого не портит».
Проект: Ксения Гощицкая
Фото: Николай Зверков, Михаил Григорьев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и прически: Евгения Сомова, Алена Кондратьева, Янина Вельберг, Анна Кова, Ника Баева
Фото: архивы пресс-служб
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2018»:
ДЛТ,
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