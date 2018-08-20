18+

Мэган Виртанен о том, почему многие (даже неосознанно) хотят выглядеть как Бузова, Киркоров и другие поп-звезды

В России свои инфлюэнсеры: вместо Бритни Спирс — Ольга Бузова, вместо Канье Уэста — Филипп Киркоров, а вместо Карин Ройтфельд — Рената ЛитвиноваИсторик моды и наш колумнист Мэган Виртанен объясняет, почему нам нравится стиль отечественных знаменитостей (даже очень плохой), зачем мы покупаем футболки с цитатами из их песен, и при чем здесь денди начала 20 века.

  • Филипп Киркоров в Dolce & Gabbana и Яна Рудковская в Versace, фото: @fkirkorov

  • Евгений Плющенко в одежде из коллаборации Louis Vuitton X Supreme с сыном Сашей, фото: @plushenkoofficial

  • Рената Литвинова в футболке Gosha Rubchinskiy, фото: @renatalitvinovaofficiall

  • Виктория Шелягова в леопардовом купальнике, фото: @vshelyagova

«В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье». Соревнование домашней хозяйки Эллочки Щукиной с Вандербильдихой было обречено, но рядовым американкам повезло больше. Они могли не только прочесть в модном журнале хвалы, которые миссис Реджинальд Вандербильт за разумную плату расточала крему Pond's, но и приобрести его, став таким образом чуть ближе к сливкам общества.

  • Реклама крема Pond's с миссис Реджинальд Вандербильт, 1930 год

Средневековые законы о роскоши, предписывавшие каждому помнить свое место в мире и одеваться в соответствии с существующей иерархией, пали под натиском потребительской революции 17 века. Она породила желание быть наравне не только со своими соседями, но и с людьми, стоящими выше по социальной лестнице. Индустриализация и урбанизация 19 и 20 веков похоронили традиционный костюм с его строгой регламентацией. Классовые различия стали преодолимыми — достаточно было завладеть определенными вещами, характерными для привилегированной части общества. 

21 век подарил нам звезд, которые знамениты просто тем, что знамениты

Денди 19 века, которые нарекали себя аристократией только по эстетическими критериям, стали по сути предшественниками медиа-звезд, пересмотрев определение «элиты». К 1930-м годам подражание светским дамам стало неактуальным: в рекламе товаров их сменили киноактрисы, затем — поп-певицы и модели, а 21 век подарил нам звезд, которые знамениты просто тем, что знамениты. В популярной мифологии увеличение количества означает усиление качества, поэтому чтобы стать образцом для подражания, сегодня достаточно большого числа подписчиков в «инстаграме». Хорош ли вкус звезд сам по себе, уже не имеет никакого значения: для истинных поклонников тождество между элитой и прекрасным несомненно.

  • Ольга Бузова в футболке собственного бренда, фото: @olgabuzova_design

  • Тимати и Егор Крид в футболке из коллаборации Black Star Wear и Artem Krivda, фото: @blackstarwear

  • Баста на шоу «Голос» в собственном мерче 

  • Сергей Шнуров в одежде собственного бренда Shnurovs

  • Елена Темникова в собственном мерче, фото: @lenatemnikovaofficial

Сколько бы в современной психологии ни использовали термин «магическое мышление» почти что в качестве ругательства, приходится признать, что без этого вида мышления современная индустрия моды обречена. И дело не только в вере в «счастливое платье», «волшебный преображающий крем» или же «галстук, в котором точно сдашь все экзамены». Покупка такой же вещи, как у знаменитости, обещает символически наделить покупателя хотя бы малой толикой звездных свойств. Образ продает товары, а товары в свою очередь определяют образ. Прелесть подражания поп-звездам в наши дни состоит еще и в достижимости цели: никто в здравом уме и твердой памяти не замахивается на тиару, как у королевы Елизаветы Второй, а вот футболка «от знаменитости» вполне доступна.

Хорош ли вкус звезд сам по себе, не имеет значения: для истинных поклонников «элита» = «прекрасное»

В ряде случаев хочется назвать этот вкус «китчем», благо и признаки несомненны: дешевая и доступная «красивость», наивное подражание и претензия на роскошь. Но более верным будет определение «кэмп» от писательницы и критика Сьюзен Зонтаг с его культом искусственности и преувеличенности, эстетизацией плохого вкуса как части игры, восторгом перед яркими и гротескными персонажами и общей идеей «Это так плохо, что уже хорошо». Мексиканский тушкан как воплощенная фантазия и стиль эпохи? А почему бы и нет.

 

 

Фото: Instagram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров