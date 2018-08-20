Мэган Виртанен о том, почему многие (даже неосознанно) хотят выглядеть как Бузова, Киркоров и другие поп-звезды

Сколько бы в современной психологии ни использовали термин «магическое мышление» почти что в качестве ругательства, приходится признать, что без этого вида мышления современная индустрия моды обречена. И дело не только в вере в «счастливое платье», «волшебный преображающий крем» или же «галстук, в котором точно сдашь все экзамены». Покупка такой же вещи, как у знаменитости, обещает символически наделить покупателя хотя бы малой толикой звездных свойств. Образ продает товары, а товары в свою очередь определяют образ. Прелесть подражания поп-звездам в наши дни состоит еще и в достижимости цели: никто в здравом уме и твердой памяти не замахивается на тиару, как у королевы Елизаветы Второй, а вот футболка «от знаменитости» вполне доступна.