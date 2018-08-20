Мэган Виртанен о том, почему многие (даже неосознанно) хотят выглядеть как Бузова, Киркоров и другие поп-звезды
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В России свои инфлюэнсеры: вместо Бритни Спирс — Ольга Бузова, вместо Канье Уэста — Филипп Киркоров, а вместо Карин Ройтфельд — Рената Литвинова. Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен объясняет, почему нам нравится стиль отечественных знаменитостей (даже очень плохой), зачем мы покупаем футболки с цитатами из их песен, и при чем здесь денди начала 20 века.
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Филипп Киркоров в Dolce & Gabbana и Яна Рудковская в Versace, фото: @fkirkorov
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Евгений Плющенко в одежде из коллаборации Louis Vuitton X Supreme с сыном Сашей, фото: @plushenkoofficial
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Рената Литвинова в футболке Gosha Rubchinskiy, фото: @renatalitvinovaofficiall
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Виктория Шелягова в леопардовом купальнике, фото: @vshelyagova
«В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье». Соревнование домашней хозяйки Эллочки Щукиной с Вандербильдихой было обречено, но рядовым американкам повезло больше. Они могли не только прочесть в модном журнале хвалы, которые миссис Реджинальд Вандербильт за разумную плату расточала крему Pond's, но и приобрести его, став таким образом чуть ближе к сливкам общества.
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Реклама крема Pond's с миссис Реджинальд Вандербильт, 1930 год
Средневековые законы о роскоши, предписывавшие каждому помнить свое место в мире и одеваться в соответствии с существующей иерархией, пали под натиском потребительской революции 17 века. Она породила желание быть наравне не только со своими соседями, но и с людьми, стоящими выше по социальной лестнице. Индустриализация и урбанизация 19 и 20 веков похоронили традиционный костюм с его строгой регламентацией. Классовые различия стали преодолимыми — достаточно было завладеть определенными вещами, характерными для привилегированной части общества.
Денди 19 века, которые нарекали себя аристократией только по эстетическими критериям, стали по сути предшественниками медиа-звезд, пересмотрев определение «элиты». К 1930-м годам подражание светским дамам стало неактуальным: в рекламе товаров их сменили киноактрисы, затем — поп-певицы и модели, а 21 век подарил нам звезд, которые знамениты просто тем, что знамениты. В популярной мифологии увеличение количества означает усиление качества, поэтому чтобы стать образцом для подражания, сегодня достаточно большого числа подписчиков в «инстаграме». Хорош ли вкус звезд сам по себе, уже не имеет никакого значения: для истинных поклонников тождество между элитой и прекрасным несомненно.
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Ольга Бузова в футболке собственного бренда, фото: @olgabuzova_design
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Тимати и Егор Крид в футболке из коллаборации Black Star Wear и Artem Krivda, фото: @blackstarwear
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Баста на шоу «Голос» в собственном мерче
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Сергей Шнуров в одежде собственного бренда Shnurovs
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Елена Темникова в собственном мерче, фото: @lenatemnikovaofficial
Сколько бы в современной психологии ни использовали термин «магическое мышление» почти что в качестве ругательства, приходится признать, что без этого вида мышления современная индустрия моды обречена. И дело не только в вере в «счастливое платье», «волшебный преображающий крем» или же «галстук, в котором точно сдашь все экзамены». Покупка такой же вещи, как у знаменитости, обещает символически наделить покупателя хотя бы малой толикой звездных свойств. Образ продает товары, а товары в свою очередь определяют образ. Прелесть подражания поп-звездам в наши дни состоит еще и в достижимости цели: никто в здравом уме и твердой памяти не замахивается на тиару, как у королевы Елизаветы Второй, а вот футболка «от знаменитости» вполне доступна.
В ряде случаев хочется назвать этот вкус «китчем», благо и признаки несомненны: дешевая и доступная «красивость», наивное подражание и претензия на роскошь. Но более верным будет определение «кэмп» от писательницы и критика Сьюзен Зонтаг с его культом искусственности и преувеличенности, эстетизацией плохого вкуса как части игры, восторгом перед яркими и гротескными персонажами и общей идеей «Это так плохо, что уже хорошо». Мексиканский тушкан как воплощенная фантазия и стиль эпохи? А почему бы и нет.
Фото: Instagram
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