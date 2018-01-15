Сара Джессика Паркер: «В петербургском метро кружит голову — от красоты станций и смеси запахов»

Не могу не спросить: и в кампейне парфюма, и в жизни вы часто носите смоки. У вас есть постоянный визажист?

Вообще-то «смоки айз» я обычно рисую сама. Это единственный бьюти-навык, которым я владею. Знаете, сколько youtube-туториалов пришлось просмотреть, чтобы научиться? В конце концов, я изобрела что-то вроде собственной, упрощенной техники нанесения теней. Но конкретно к нашей встрече мне помог собраться русский визажист, Алексей МОлчанов.

МолчАнов?

Нет, он представился как МОлчанов.

Думаю, просто хотел, чтобы его фамилия звучала чуть по-английски.

О-о, он совсем не прав в этом. Кстати, самое время признаться — моя фамилия ПаркЕр! (смеется)