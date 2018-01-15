Сара Джессика Паркер: «В петербургском метро кружит голову — от красоты станций и смеси запахов»
В ноябре прошлого года в Петербург приехала Сара Джессика Паркер — актриса, фэшн-икона, дизайнер и создательница целой коллекции парфюмов. Свой новый аромат Stash Prive она презентовала в ТРЦ «Галерея» — в окружении тысяч фанатов, мечтавших хотя бы издалека увидеть экранную Кэрри Брэдшоу. Нашему бьюти-редактору Алле Шарандиной удалось не только увидеть, но и поболтать с легендой. Целых 20 минут!
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Сара Джессика Паркер и наш бьюти-редактор Алла Шарандина
Не могу не спросить: и в кампейне парфюма, и в жизни вы часто носите смоки. У вас есть постоянный визажист?
Вообще-то «смоки айз» я обычно рисую сама. Это единственный бьюти-навык, которым я владею. Знаете, сколько youtube-туториалов пришлось просмотреть, чтобы научиться? В конце концов, я изобрела что-то вроде собственной, упрощенной техники нанесения теней. Но конкретно к нашей встрече мне помог собраться русский визажист, Алексей МОлчанов.
МолчАнов?
Нет, он представился как МОлчанов.
Думаю, просто хотел, чтобы его фамилия звучала чуть по-английски.
О-о, он совсем не прав в этом. Кстати, самое время признаться — моя фамилия ПаркЕр! (смеется)
И где же в вашем фамильном гнезде тот самый Stash, тайник? Гардеробная, столик в ванной, маловероятно, но вдруг — буфет с шоколадными конфетами?
Скорее, ящик в комоде, где я храню все молочные зубы своих детей. По два десятка на каждого из троих — получается, у меня дома есть склад с шестьюдесятью зубами. А в соседнем ящике лежат другие сокровища. Это упаковочные ленты — атласные, бархатные, репсовые, корсажные, гросгрейн… Я собираю их много лет: снимаю, разворачивая подарки, и никогда не выбрасываю. Помешана на лентах.
Кажется, такие же чувства у вас вызывает Нью-Йорк — даже если судить по кампейнам ароматов.
Правильно кажется. Это наш с мужем обожаемый город, и мы сами его выбрали. Мэттью родился в нем и даже не думал покидать, а я приехала в 1977 году — кстати, можно отметить юбилейные сорок! Мой сын родился в Нью-Йорке, дочек привезли сюда, когда им было всего три дня. В общем, этот город — наше счастье.
Что-то в нем раздражает?
Ничего особенного, если честно. Ну да, зимой тяжеловато тащить продукты из магазина, скользя по тротуару и пытаясь поймать такси. А в метро иногда толкаются.
Вы ездите на метро?
Всю сознательную жизнь.
Смоки айз там делаете?
Сейчас это редкость. Мне даже жаль, что из подземки теперь вытеснены всякие приятные утренние ритуалы — никто не красит ресницы, не делает маникюр, не читает газетку, свернув ее особым нью-йоркским способом, не пьет кофе. Все сидят, уткнувшись в телефоны, такая тоска!
Зато наверняка там пахнет отличной парфюмерией?
Совершенно ничем не пахнет! Вот в вашем метро (я спускалась проехать пару станций) и правда кружит голову. Не только от красоты самих станций, а и от сложной индустриальной смеси запахов — кожа, нагретая резина, металл, жар воздуха. В Нью-Йорке слабое подобие такого можно поймать где-то у железнодорожных путей Гранд Сентрал. Но там, конечно, все перебьет пицца.
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Сара Джессика Паркер в нью-йоркском метро
В новом Stash Prive звучит нота березы, которую в парфюмерии считают истинно русской, как и черную смородину, например. Признайтесь, от Барышникова был похожий шлейф?
От него всегда пахло чем-то классным. Но не припомню, чтобы он пользовался какой-то парфюмерной водой на площадке. А может, я просто не замечала — только в его глаза и смотрела.
Говорят, вы одной из первых начали носить несколько парфюмов одновременно.
Не уверена, что одной из первых. Но то, что я делаю так тысячу лет, факт. Парфюмерная вода Lovely, дебютная в моей коллекции, появилась как раз в результате наслаивания разных сэмплов, Stash тоже возник по этому принципу. Я просто не знала, как еще объяснить парфюмеру, чего же я хочу. А хочу я, чтобы внутри каждого аромата скрывался сюрприз, чтобы ноты по-хорошему соперничали между собой. Ничто стоящее не бывает простеньким, вот в чем я уверена.
То есть вы сами участвуете в разработке аромата, верно?
От и до, разумеется. Это не бизнес, где я сначала ставлю подпись в контракте, а потом автограф на коробочке, — это вся я.
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Сара любит балет — во многом благодаря Михаилу Барышникову, звезде последнего сезона «Секса в большом городе»
А в чем сейчас «вся вы» как актриса?
В «Разводе». Не пугайтесь — готовим к выходу 14 января первую серию второго сезона. Забавно, что я в свое время оставила Кэрри освобожденной — имею в виду свадьбу с Мужчиной Мечты в фильме «Секс в большом городе», которую она всегда видела своей судьбой. А Фрэнсис из «Развода» стала ближе к себе, именно расставшись с мужем. У моей героини в первом сезоне даже есть такая реплика: «Я хочу спасти свою жизнь, пока мне еще есть до нее дело». Как ни крути, а оба сериала — о выборе, который мы делаем. Хорошем, плохом, глупом, единственно верном. Главное, чтобы у всех женщин мира было на этот выбор безусловное право.
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