Как принять участие в конкурсе?

Необходимо отшить коллекцию одежды и аксессуаров, снять ее на красивых моделях и выложить лукбук с описанием бренда и коллекции (объемом до 1000 знаков) на fashion.sobaka.ru. Заявки принимаем до 4 февраля, а после предварительного отбора запустим онлайн-голосование на сайте. По его итогам 5 марта будет назван один победитель, набравший наибольшее количество голосов пользователей. Еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. В марте лауреаты конкурса покажут свои работы в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге.