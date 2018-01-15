«Новые имена в моде-2018»: почему это лучший (и самый быстрый) старт для молодых дизайнеров?
Мы объявили начало конкурса «Новые имена в моде-2018» и усиленно ищем русских Рафа Симонса и Карла Лагерфельда. Объясняем, как принять участие в конкурсе, какие призы ждут победителей, и почему это лучший (и самый быстрый) старт для молодых дизайнеров.
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Художница Ирина Дрозд в одежде победительницы конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Natasha Timofeeva
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Тута Ларсен в Bondarev с основателем бренда и победителем конкурса 2009 года Сергеем Бондаревым
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Модель и диджей Саша Федорова в платье победительницы конкурса 2015 года Olga Malyarova
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Матильда Шнурова в кюлотах от финалиста «Новые имена в дизайне-2015» Юлии Пакалиной
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Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi, финалистов конкурса 2012 года
Что такое «Новые имена в моде»?
Это ежегодный конкурс «Собака.ru», который ищет амбициозных дизайнеров по всей России: в маленьких текстильных училищах, небольших семейных ателье и крупных университетах моды. Мы раскрываем потенциал творцов-интровертов и реализовываем амбиции радикальных авангардистов. Достаточно просто подать заявку — как это когда-то сделали фронтмент российской Недели моды Юра Питенин, «живописный» дизайнер Сергей Бондарев и любимица московской богемы Анастасия Докучаева. Да, это мы их открыли!
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Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская с финалистами конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и моделями-знаменитостями, которые участвовали в итоговом шоу
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо отшить коллекцию одежды и аксессуаров, снять ее на красивых моделях и выложить лукбук с описанием бренда и коллекции (объемом до 1000 знаков) на fashion.sobaka.ru. Заявки принимаем до 4 февраля, а после предварительного отбора запустим онлайн-голосование на сайте. По его итогам 5 марта будет назван один победитель, набравший наибольшее количество голосов пользователей. Еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. В марте лауреаты конкурса покажут свои работы в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге.
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Встреча финалистов «Новые имена в дизайне-2013» c Татьяной Парфеновой
Кто входит в Экспертный совет?
Модное жюри меняется с каждым годом — кто будет определять победителей в этом году, мы объявим немного позже. За 11-летнюю историю конкурса экспертами выступали президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, дизайнер Татьяна Парфенова, генеральный директор компании «Русмода» Оксана Лаврентьева, художник по костюмам Надежда Васильева, дизайнер Алина Герман, фэшн-фотограф Антон Рудзат, художник Покрас Лампас, главный ленинградец страны Сергей Шнуров и солист группы Tesla Boy Антон Севидов. Каждый из них предоставлял финалистам-дизайнерам уникальную возможность сотрудничества (съемку лукбука, коллаборацию, стажировку или обучение в профессиональной школе моды).
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Alisa Gagarina
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Сергей Лазарев (в вещах Евгении Ивановой) и Евгения Иванова, 2008 год
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Loh Apparel
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Алена Водонаева в кейпе Vipers, финалиста конкурса 2013 года
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Ladygina
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Александр Рогов в юбке Надежды Вдовкиной, финалиста «Новых имен в дизайне-2013»
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Amplituda
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Саша Федорова в платье «Юлия Пакалина»
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Natasha Timofeeva
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Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»
Какие призы получают победители конкурса?
Из коллекций финалистов «собирается» большой показ на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, на котором у каждого бренда есть своя модель-знаменитость. Так, шоу прошлогоднего победителя Алисы Гагариной открывала художница и фотограф Юлдус Бахтиозина, эко-шубы от Ольги Чернощековой примеряла архитектор Евгения Годунова, минималистичные вещи Ladygina миксовала блогер Таша Алакоз, а коллекцию Anna Polyakova озаглавила актриса БДТ Полина Толстун.
Кроме того, работы дизайнеров появляются в специальной съемке «Собака.ru», где главными героями также выступают российские медиа-дарлинг — Данила Козловский, Иван Ургант, Лиза Боярская, Матильда Шнурова, Тутта Ларсен, Оксана Акиньшина, Александр Рогов, Алена Водонаева, Сергей Лазарев, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг (звездная география проекта постоянно расширяется).
Некоторых победителей конкурса мы отправляем в лучшие фэшн-институты: например, финалисты 2013-го года Вера и Катя Вайпер прошли курс в миланском Istituto Marangoni, а студентка СПбГХПА им. Штиглица Анита Лютвинская отправилась на бесплатную стажировку в Central Saint Martins.
И конечно, каждый лауреат «Новых имен в моде» получает нашу бессрочную поддержку: мы следим за выходом коллекций, публикуем лукбуки, добавляем одежду в еженедельные подборки и приглашаем дизайнеров в качестве профессиональных экспертов.
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Саша Паника в лукбуке бренда-победителя прошлого года Dress Up Hero
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Коллекция Reverz, финалиста конкурса 2015 года
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Маша Миногарова на показе Saint-Tokyo, Mercedes-Benz Fashion Week Russia-2017
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Лукбук дизайнера Жана Грицфельдта, финалиста конкурса 2014 года
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Показ бренда DOKUCHAEVA, Mercedes-Benz Fashion Week Russia-2017
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Лукбук PSSP, финалиста конкурса 2017 года
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Лукбук Alisa Gagarina, финалиста конкурса 2017 года
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Лукбук Olga Chernoschekova, финалиста конкурса 2017 года
Востребованы ли финалисты-дизайнеры прошлых лет?
За девять лет, прошедших с момента победы в конкурсе, дизайнер Сергей Бондарев основал марку «Соня Мармеладова», магазин «Мармеладова-Букетик», парикмахерскую «Букля» и несколько выставок собственных картин (изображения с которых попадают на принты одежды). С таким же успехом Юра Питенин одел Леди Гагу, стал одним из самых заметных дизайнеров на Mercedes-Benz Fashion Week Russia и открыл шоу-рум на миланской Неделе моды. Анастасия Докучаева, попавшая в финал «Новых имен в дизайне» в 2016 году, была номинирована на нашу премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», переехала в Москву и сейчас готовит к работе магазин в самом центре столицы. Вещи украинца Жана Грицфельдта, заявившего о себе на конкурсе в 2014-м, попадают на страницы Vogue Ukraine и в луки певицы Светланы Лободы. А Dress Up Hero Ильи Бостона можно назвать главным стейтмент-брендом прошлого года — его пионерские галстуки, серьги с гербом СССР и бадлоны как у советских шпионов выгуливает группа IOWA и продает бутик X-Act!
Принять участие в конкурсе «Новые имена в моде-2018» можно здесь.
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