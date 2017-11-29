Премия «Best Dressed-2017»: стиль Арама Мнацаканова, Ульяны Ким и других номинантов прошлых лет
В декабре пройдет наша традиционная премия «Best Dressed в Петербурге», где мы назовем самых модных людей города. А пока пополняем энциклопедию стиля наших прошлогодних номинантов и показываем, как носить black-tie костюмы, инфантильные платья и даже кулинарные фартуки на их примерах.
Анна Квирия
владелица центра эстетической медицины Estetic Alliance показывает, как ярко носить тотал-блэк
Арам Мнацаканов
ресторатор и основатель Probka Family стилизует рубашки и худи фирменным фартуком
Наталья Метелица
директор Государственного музея театрального и музыкального искусства учит одеваться по-петербургски
Ульяна Ким
директор проектов фестиваля «Аврора» дает мастер-класс, как уместить все тренды в один образ
Владимир Кожевников
генеральный директор холдинга «Космос» демонстрирует, как соответствовать black-tie дресс-коду
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.