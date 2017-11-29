В декабре пройдет наша традиционная премия «Best Dressed в Петербурге», где мы назовем самых модных людей города. А пока пополняем энциклопедию стиля наших прошлогодних номинантов и показываем, как носить black-tie костюмы, инфантильные платья и даже кулинарные фартуки на их примерах.