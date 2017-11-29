Премия «Best Dressed-2017»: стиль Арама Мнацаканова, Ульяны Ким и других номинантов прошлых лет

В декабре пройдет наша традиционная премия «Best Dressed в Петербурге», где мы назовем самых модных людей города. А пока пополняем энциклопедию стиля наших прошлогодних номинантов и показываем, как носить black-tie костюмы, инфантильные платья и даже кулинарные фартуки на их примерах. 

Анна Квирия 

владелица центра эстетической медицины Estetic Alliance показывает, как ярко носить тотал-блэк

Арам Мнацаканов

ресторатор и основатель Probka Family стилизует рубашки и худи фирменным фартуком 

  • С женой Натальей Малиновской

Наталья Метелица

директор Государственного музея театрального и музыкального искусства учит одеваться по-петербургски 

Ульяна Ким

директор проектов фестиваля «Аврора» дает мастер-класс, как уместить все тренды в один образ

Владимир Кожевников

генеральный директор холдинга «Космос» демонстрирует, как соответствовать black-tie дресс-коду

Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря. 

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