Янис Чамалиди: «Balenciaga и Vetements — для тощих плоских подростков, которые хотят хайпануть»

Сегмент люкса увлекся коллаборациями со стрит-марками, мы учим, что такое дроп и где хайп, быть похожим на гопника — теперь признак иронии и остромодности. Но у героев твоих коллекций совсем другие референсы: это и Средневековье, и минимализм, и деконструкция. А сам ты во что одеваешься?

Дизайнер, который производит вещи сегмента премиум, обязан носить вещи премиум, чтобы все про них понимать: как ведут себя ткани, что такое качество, какие бывают нюансы. У меня полгардероба японских пиджаков вроде Comme des Garcons или Yohji Yamamoto — и многие из них по политике страны сшиты из местной ткани, почти всегда — синтетики. И когда я в таком черном пиджаке приезжаю, допустим, в Ниццу, он адски блестит на солнце, потому что не предназначен для такого климата. Все эти тонкости я учитываю. Более того, перед запуском коллекции я собираю чемодан семплов, и вместе с моей музой Аллой Шебановой мы едем в Рим или Флоренцию, все это носим и смотрим на реакцию итальянцев, которые реально реагируют на стиль.

Естественно, меня заинтересовал феномен Vetements и Balenciaga. Мы с Аллой отправились в парижский бутик и перемерили все вещи, и женские, и мужские. Мне это важно, я всегда смотрю, какая посадка, как сделаны вытачки, крой, — однажды я провел в токийском бутике пять часов, исследуя все интересные мне бренды. И я спросил Аллу, как она себя чувствует в этих объемных луках. И она ответила: «Сломленной! Я не женщина, а холодильник или стиральная машина». Эта мода не способна существовать на женском теле с талией, грудью и хорошими бедрами. Она для тощих плоских подростков, которые из себя ничего не представляют, но хотят хайпануть. Она для тех, кто хочет не быть, а казаться.

Я вывел такую формулу: есть марки, которые существуют в контексте «здесь и сейчас», а есть те, которые закладывают стиль. Их можно сравнить с одноразовым сексом и полноценными отношениями. Женщина, которая выбирает стиль, выбирает отношения — в первую очередь, между своим телом и одеждой. Это долгий осознанный союз. В Yves Saint Laurent Beauty меня научили, что лучшие клиенты — постоянные. А модники — сложные персонажи, ветреные. Японцы говорят: «Сила — в продолжении», поэтому я выбрал для себя направление дзен-дизайна. Я создаю ансамбли методом наслаивания базовых вещей без лишних деталей, за которыми всегда видно человека.