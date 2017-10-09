Мэган Виртанен о том, как «Служебный роман» воспитал в советской женщине стиль

Советский кинематограф породил множество картин, наполненных модными деталями и показывающих преображение героини. Канон, сложившийся уже к середине 30-х, прямо связывал изменения в наряде с карьерным ростом. Деревенская замарашка на экране шла в школу ликбеза в лаптях, становилась стахановкой в крепдешиновом платье, а затем и депутатом Верховного Совета, переодеваясь в элегантный костюм. Тот же канон маркировал каждого из героев при помощи одежды: положительные персонажи появлялись на экране в вещах модных, изящных, но при этом скромных и не привлекающих внимания.

Одна яркая деталь или излишнее внимание к вопросам моды показывали, что перед нами персонаж сомнительный, и главным героям он доставит неприятности, пусть и неумышленно. Самые модные фасоны, экстравагантные детали, броский рисунок, крупные аксессуары и обилие украшений с первого взгляда выдавали шпионов, склочниц и прочих злыдней. Положительным героям иногда тоже удавалось эффектно одеться, но только если они выступали на сцене или были на торжественном вечере.