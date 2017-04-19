Голый наряд Мадонны, платье-яичница Рианны и еще 30 примеров, как не нужно одеваться на Met Gala

  • Мадонна в Givecnhy, 2016 год

  • Зейн Малик (в Versace) и Джиджи Хадид (в Tommy Hilfiger)

  • Соланж Ноулз в Giles, 2015 год

  • Аня Рубик, 2012 год

  • Кирстен Данст в платье Louis Vuitton, 2007 год

  • Каролина Куркова, 2006 год

  • Сирена Уилльямс в Oscar de la Renta, 2011 год

  • Кейт Аптон в Dolce & Gabbana, 2014 год

  • Майли Сайрус в Marc Jacobs, 2012 год

  • Флоренс Уэлш в Valentino, 2014 год

  • Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana

  • Сара Джессика Паркер и Александр Маккуин, 2006 год

Первого мая в Метрополитен-музее пройдет бал Института костюма (Met Gala) — событие, которое в фэшн-индустрии Америки считается влиятельнее недель моды: как ни крути, это почти что личная вечеринка Анны Винтур. Первый бал Met Gala датируется 1946 годом, с тех пор гости перепробовали больше сорока костюмов на разные тематики: косплеили «Русские сезоны» Дягилева, Диану Вриланд, Жаклин Кеннеди и даже супергероев. В 2013-м в мудборде была панк-культура, в 2014-м — творчество первого американского кутюрье Чальза Джеймса, в 2015-м — Китай, его кинематограф, искусства и мода, в прошлом году — новые технологии и футуризм. 

  • Канье Уэст и Ким Кардашьян в Givenchy, 2013 год

  • Тейлор Свифт в Louis Vuitton

  • Сара Джессика Паркер, 2013 год

  • Дженнифер Лав Хьюитт, 1999 год

  • Мадонна в Givenchy, 2013 год

  • Камерон Диас, 2007 год

  • Виктория Бэкхем, 2003 год

  • Дженнифер Лопес, 2015 год

  • Коко Роша, 2012 год

  • Эмми Россум в Ralph Lauren, 2006 год

  • Кирстен Данст, 2012 год

Мы привыкли видеть на красных дорожках голливудские кутюрные платья, а на Met Gala звездам приходится выходить в иногда несуразных костюмах, соответствующих дресс-коду (а еще заплатить за это участие 25 тысяч долларов). Поэтому бал Института костюма — место рождения эпохальных мемов. В 2013-м году беременная Ким Кардашьян вышла в платье с розами, разрезом от бедра и перчатками в тон — так появился долговечный мем про Ким-диван. Особенного внимания удостоился и аутфит Рианны с меховой отделкой: несмотря на то что наряд шили вручную в течение двух лет, СМИ и пользователи соцсетей сделали десятки мемов и сравнили платье с пиццей, яичницей, пирожком и дорогой из желтого кирпича. Даже загнанные в рамки дресс-кода на красной дорожке Института костюма селебрити все равно транслируют тренды. Два года назад несмотря на китайскую тематику вечеринки, звезды первой величины задали тенденцию на голые платья: Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес появились в почти что целиком прозрачных нарядах, расшитых сотнями драгоценных камней. 

  • Рианна в Guo Pei, 2015 год

  • Мадонна в Louis Vuitton, 2009 год

  • Алиша Киз, 2003 год

  • Сара Джессика Паркер в Oscar de la Renta, 2014 год

  • Амбер Валетта, 2004 год

  • Миранда Керр, 2011 год

  • Кэрри Вашингтон, 2015 год

  • Леди Гага, 2013 год

  • Сара Джессика Паркер в платье H&M, 2015 год

  • Амбер Валетта, 2008 год

Лидеры по количеству провальных нарядов все же есть. Например, Кинстен Данст: на красных дорожках Голливуда и в повседневности актриса всегда значится в категории Best Dressed, но в Метрополитен-музее она появляется то в платье, напоминающей о шторах в бабушкиной гостиной, то в костюме, будто взятом напрокат у этой же бабушки. Мы ценим внимательное отношение Сары Джессики Паркер к дресс-коду бала, но актриса сильно перебарщивает: в 2006-м году, когда темой Met Gala была англомания, она выбрала платье в шотландскую клетку, а в 2013-м слишком близко к сердцу приняла дресс-код Punk и надела ботильоны с любимым принтом Джо Страммера и Малкольма Макларена. Провалы были у Виктории Бэкхэм, Леди Гаги, Мадонны и Бейонсе, мы можем назвать только одного гостя Met Gala, которого не за что поместить в список c худшими нарядами. И это Анна Винтур. 

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

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