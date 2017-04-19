Голый наряд Мадонны, платье-яичница Рианны и еще 30 примеров, как не нужно одеваться на Met Gala

Лидеры по количеству провальных нарядов все же есть. Например, Кинстен Данст: на красных дорожках Голливуда и в повседневности актриса всегда значится в категории Best Dressed, но в Метрополитен-музее она появляется то в платье, напоминающей о шторах в бабушкиной гостиной, то в костюме, будто взятом напрокат у этой же бабушки. Мы ценим внимательное отношение Сары Джессики Паркер к дресс-коду бала, но актриса сильно перебарщивает: в 2006-м году, когда темой Met Gala была англомания, она выбрала платье в шотландскую клетку, а в 2013-м слишком близко к сердцу приняла дресс-код Punk и надела ботильоны с любимым принтом Джо Страммера и Малкольма Макларена. Провалы были у Виктории Бэкхэм, Леди Гаги, Мадонны и Бейонсе, мы можем назвать только одного гостя Met Gala, которого не за что поместить в список c худшими нарядами. И это Анна Винтур.