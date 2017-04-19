Накануне Met Gala, который в этом году будет посвящен творчеству Рэй Кавакубо, мы вспомнили самые спорные костюмы за всю историю бала Института костюма — накидку-яичницу Рианны, голый наряд Мадонны и еще три десятка мемов.
Голый наряд Мадонны, платье-яичница Рианны и еще 30 примеров, как не нужно одеваться на Met Gala
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Мадонна в Givecnhy, 2016 год
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Зейн Малик (в Versace) и Джиджи Хадид (в Tommy Hilfiger)
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Соланж Ноулз в Giles, 2015 год
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Аня Рубик, 2012 год
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Кирстен Данст в платье Louis Vuitton, 2007 год
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Каролина Куркова, 2006 год
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Сирена Уилльямс в Oscar de la Renta, 2011 год
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Кейт Аптон в Dolce & Gabbana, 2014 год
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Майли Сайрус в Marc Jacobs, 2012 год
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Флоренс Уэлш в Valentino, 2014 год
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Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana
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Сара Джессика Паркер и Александр Маккуин, 2006 год
Первого мая в Метрополитен-музее пройдет бал Института костюма (Met Gala) — событие, которое в фэшн-индустрии Америки считается влиятельнее недель моды: как ни крути, это почти что личная вечеринка Анны Винтур. Первый бал Met Gala датируется 1946 годом, с тех пор гости перепробовали больше сорока костюмов на разные тематики: косплеили «Русские сезоны» Дягилева, Диану Вриланд, Жаклин Кеннеди и даже супергероев. В 2013-м в мудборде была панк-культура, в 2014-м — творчество первого американского кутюрье Чальза Джеймса, в 2015-м — Китай, его кинематограф, искусства и мода, в прошлом году — новые технологии и футуризм.
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Канье Уэст и Ким Кардашьян в Givenchy, 2013 год
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Тейлор Свифт в Louis Vuitton
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Сара Джессика Паркер, 2013 год
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Дженнифер Лав Хьюитт, 1999 год
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Мадонна в Givenchy, 2013 год
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Камерон Диас, 2007 год
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Виктория Бэкхем, 2003 год
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Дженнифер Лопес, 2015 год
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Коко Роша, 2012 год
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Эмми Россум в Ralph Lauren, 2006 год
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Кирстен Данст, 2012 год
Мы привыкли видеть на красных дорожках голливудские кутюрные платья, а на Met Gala звездам приходится выходить в иногда несуразных костюмах, соответствующих дресс-коду (а еще заплатить за это участие 25 тысяч долларов). Поэтому бал Института костюма — место рождения эпохальных мемов. В 2013-м году беременная Ким Кардашьян вышла в платье с розами, разрезом от бедра и перчатками в тон — так появился долговечный мем про Ким-диван. Особенного внимания удостоился и аутфит Рианны с меховой отделкой: несмотря на то что наряд шили вручную в течение двух лет, СМИ и пользователи соцсетей сделали десятки мемов и сравнили платье с пиццей, яичницей, пирожком и дорогой из желтого кирпича. Даже загнанные в рамки дресс-кода на красной дорожке Института костюма селебрити все равно транслируют тренды. Два года назад несмотря на китайскую тематику вечеринки, звезды первой величины задали тенденцию на голые платья: Бейонсе, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес появились в почти что целиком прозрачных нарядах, расшитых сотнями драгоценных камней.
Лидеры по количеству провальных нарядов все же есть. Например, Кинстен Данст: на красных дорожках Голливуда и в повседневности актриса всегда значится в категории Best Dressed, но в Метрополитен-музее она появляется то в платье, напоминающей о шторах в бабушкиной гостиной, то в костюме, будто взятом напрокат у этой же бабушки. Мы ценим внимательное отношение Сары Джессики Паркер к дресс-коду бала, но актриса сильно перебарщивает: в 2006-м году, когда темой Met Gala была англомания, она выбрала платье в шотландскую клетку, а в 2013-м слишком близко к сердцу приняла дресс-код Punk и надела ботильоны с любимым принтом Джо Страммера и Малкольма Макларена. Провалы были у Виктории Бэкхэм, Леди Гаги, Мадонны и Бейонсе, мы можем назвать только одного гостя Met Gala, которого не за что поместить в список c худшими нарядами. И это Анна Винтур.
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