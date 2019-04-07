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Как одевается Валентина Матвиенко?

Сегодня исполняется 70 лет экс-губернатору Петербурга и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. По этому поводу разбираем атрибуты ее стиля, который именуется «державным шиком»: властные костюмы, шелковые платки и шуба.

 Народность

Под «русским» стилем мы подразумеваем не то, что делает в своих коллекциях Ульяна Сергеенко, а леопардовые шарфы, увеститые золотые броши и расшитые разноцветным бисером блузки. Самое удивительное, что одежду Валентине Ивановне выбирает стилист: в интервью Vogue кремлевская фэшн-icon призналась, что ей помогает персональный шопер, который знает все ее размеры, симпатии к пестрым костюмам Fendi и аксессуарам Hermes.

 

Костюмы-двойки

Державный шик — именно так стоит называть стиль Матвиенко — не терпит посредственности. Председатель Совета Федерации для собраний уверенно выбирает костюмы-двойки, которые с легкостью заменят экспонаты Алмазного фонда России. Любимые цвета — рубиновый, изумрудный и сапфировый. Кажется, у Ангелы Меркель появился конкурент — статус «королевые разноцветных блейзеров» без труда может перехватить Матвиенко. 

 

Аксессуары

В Петербурге Валентину Матвиенко называют «женщиной-праздником». А к празднику на Руси прилагаются цветные платки. В шейных аксессуарах Матвиенко не трудно различить Hermes. В укор другим чиновницам Кремля, председатель Совета Федерации следует деловому этикету и не надевает колье из драгоценностей. Ситуацию спасают разве что жемчужные серьги-капельки и золотые кольца. 

 

Шуба

Для русской ментальности шуба — один из самых важных предметов гардероба. И в этом плане Валентина Ивановна очень патриотична: меховых пальто у нее горы. Их Матвиенко традиционно покупает в Греции, любимые марки — P. K. Z. или Avanti с ценником около 5 000 долларов. Бесконечную верность шубе Валентина Ивановна доказала на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.

 

Прическа

Валентина Ивановна  — одна из немногих российских женщин-политиков, волосы которой всегда в идеальном состоянии. «Химия» на голове Матвиенко на службе уже около 10 лет. Имя храбреца, который занимается прической председателя, неизвестно. Впрочем, как и сколько тысяч литров лака для волос было использовано за время работы в Кремле. 

фото: fotodom.ru, gov.spb.ru, woman.ru

Комментарии (62)

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  • Гость 8 июня, 2014
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  • Гость 4 июня, 2014
    Просто красивая женщина!
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  • Гость 9 апр., 2014
    У стилистов явные проблемы! У нее нет шеи, наряды все с круглым вырезом под "завязку", да еще жабо прилепят. Одна голова на плечах. Выглядит для своих лет хорошо.
  • Гость 9 апр., 2014
    Главная черта стиля - продажность
  • Гость 9 апр., 2014
    Да никто не завидует, просто когда в стране не очень хорошо, когда пенсия 14000 руб.у людей которые тоже работали и не плохо работали, я думаю "слугам народа" надо быть поскромнее!
  • Гость 8 апр., 2014
    Особенно умиляет фраза, что Валентина Ивановна — одна из немногих российских женщин, учитывая её национальность и место рождения - г. Шепетовка Хмельницкой области (территориально- Западная Украина). Из грязи в князи - отсюда стремление к брендовой одежде и ботоксу
  • Гость 8 апр., 2014
    Многие жители Санкт-Петербурга до сих пор с содроганием вспоминают время губернаторства Матвиенко. А многие ленинградцы помнят по комсомольской юности комсомолку Валю-стаканчик (райкомовская кличка).
  • Гость 8 апр., 2014
    Кое=какие детали из одежды, применяю к себе.....Она мне интересна......
  • Гость 8 апр., 2014
    Красивая, элегантная.,умная женщина
  • Гость 8 апр., 2014
    умница, так держать
  • Гость 8 апр., 2014
    Валентина Ивановна,вы просто супер, вы умница.
  • Гость 8 апр., 2014
    Лицо обколото и перешлифовано. Подтяжки сделаны поздно. Шея оставлена в состоянии, соответствующем возрасту. Отсюда голова с прической идут отдельно от утянутого в корсет тела. Выглядит смешно. Выражение лица неприятное.
    • Гость 8 апр., 2014
      Очень спорный и субъективный комментарий.Лицо хорошее, человеку 65 лет, а жесткость во взгляде, так не приобретешь, сожрут, кому не лень.
    • Гость 8 апр., 2014
      не согласна. хорошо выглядит.
  • Гость 8 апр., 2014
    Это не ее личная заслуга. Спасибо обслуге.
    • Гость 8 апр., 2014
      А вот ее подруга - Л. Путина и при своих возможностях и обслуге( Вы так сказали) не умела так вылядеть.Значит -не только деньги, но и вкус правит.
  • Гость 8 апр., 2014
    Стилисты Валентины Ивановны профессионалы экстра класса. Спасибо за удовольствие наблюдать!
  • Гость 8 апр., 2014
    с шеей что-то не так, но стильно и со вкусом, по крайней мере за неё не стыдно, по сравнению с Меркель и жуткой крокодилицей Эштон - красавица, а насчет бюджетных денег это не по теме.
  • Гость 8 апр., 2014
    с шеей что-то не так
  • Гость 8 апр., 2014
    за бюджетные деньги, имея как в Смольном, так и на гос. посту: и парикмахера, и имиджмейкера, и т.п. Ей не нужно думать как в таком костюме и с прической добраться до работы, чтобы выглядеть прилично! Когда в Петербурге она приезжает в магазин, посмотрите, понаблюдайте, сколько охранников рядом. А уж простому смертному пока она не выйдет, дороги нет. Завидовать - нечему.
    • Гость 8 апр., 2014
      а некоторым и бюджетные деньги не помогли
  • Гость 8 апр., 2014
    Беру для примера, но не передозировать. У Матвиенко передозировано в обхвате и длине. Молодец, что следит за собой. Но идет не соответствие лица и облачения. С ее очень русским лицом надо и стиль подобрать! А уж из него сделать прекрасное! И в оч. интелигентном исполении!
  • Гость 8 апр., 2014
    первая блузка с жабо, мне кажется, выбрана не очень удачно: нужно немного открыть шею, а в целом, очень нравится, как выглядит Валентина Ивановна! При такой сложной работе нужно еще и выглядеть достойно, это вызывает уважение.
  • Гость 8 апр., 2014
    Вкус отличный! Все гармонично, ничего не скажешь. Однажды видела ее около Думы, когда она была вице-премьером по социальным вопросам - прекрасный розовый брючный костюм и накидка с розовым мехом. Она должна была выступать с докладом перед депутатами. Красивая, я просто ахнула. Но на второй день узнала, что она докладывала о ситуации с детьми-беспризорниками. После выступления - была дана команда "зачистить" вокзалов от беспризорников. Это было ужасно, цинизм чистой воды. А ведь в человеке не только должна быть прекрасна одежда, как говорил Чехов. Но вообще-то в российской истории уже были случаи, когда после смерти императрицы в казне был всего один рубль, а нарядов не счесть.
  • Гость 8 апр., 2014
    Умная, стильная, выдержанная. В России достаточно таких женщин и хотелось бы, чтобы их было побольше в правительстве. Но у нас мужчины стоят насмерть, только б женщин к власти не допустить. Особенно если женщина умная.
  • Гость 8 апр., 2014
    Очень стильная!
  • Гость 8 апр., 2014
    Абсолютно согласна в такой форме и так выглядеть публичное лицо.И наконец то наши политики и представители выглядят лучше чем европейские женщины.За страну не стыдно.ТАК ДЕРЖАТЬ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
  • Гость 8 апр., 2014
    КОРЮШКА-она, как же вы будете называть самца, с запахом свежего огурца ??? Корюх?? Корюш?? Корюшок?? Короче ему вот как-то с названием не везет. Точно ОНА КОРЮШКА важнее этого корюшка...
  • Гость 8 апр., 2014
    Как политика не знаю, не интересуюсь, а как женщина её возраста - очень хороша.
  • Гость 8 апр., 2014
    Как не стыдно такую дрянь писать человек состоялся реализовался и пользу приносит а те кто гадости пишет себя давно в зеркале не видели.Зависть это тяжкий грех.Не суди и не осуди.
    • Гость 8 апр., 2014
      И какую пользу она принесла? А вот куда ушли деньги из питера в ее губернаторство знают все, по крайней те, кто хочет знать.
  • Гость 8 апр., 2014
    мне нравится......
  • Гость 8 апр., 2014
    Обратите внимание на ее зубы, когда она выступает с речью ... Стоматология для нее что-то из запретных?
  • Гость 8 апр., 2014
    УВАЖАЕМЫЕ! ДАВАЙТЕ ПРИЗНАЕМСЯ- ПРОСТО МЫ ВСЕ ДРУЖНО ОБЗАВИДОВАЛИСЬ: МУЖЧИНЫ-ПОТОМУ ЧТО ИМ ЭТА ЖЕНЩИНА ТОЧНО НЕ ПО ЗУБАМ, А ЖЕНЩИНЫ- ПОТОМУ ЧТО НЕ ОНИ НА ЕЕ МЕСТЕ))))) ВСЕ ПРОСТО-О-О-О!!!!!!!!!!!
  • Гость 8 апр., 2014
    Комментарий удален
  • Гость 8 апр., 2014
    А за что можно уважать человека который забыл где родился ,и что такое родина. Бог накажет! Это обязательно случится.
  • Гость 7 апр., 2014
    она ни разу не одевала одно и тоже, даже когда заведовала в Думе комитетом по социальным вопросам(как-то так). Мало того, у неё в Думе была специальная комнатушка, где она переодевалась 4 раза на дню... Во поэтому у нас такая "социалка", да всё остальное, что для народа
    • Гость 8 апр., 2014
      Ну и ?...Передевалась и правильно, чтоб в одном целый день не ходить. Что не так?У меня тоже на работе пара кофт и туфель лежит.
    • Гость 8 апр., 2014
      завистники!
  • Гость 7 апр., 2014
    Как политика ее я не очень знаю, но как женщина, она мне очень нравится! А одежда ее - просто чудо. Вкус безупречен, и внешний вид всегда на пятерку. Костюмы - очень красивые.Не факт, что если есть деньги, то хорошо выглядишь. Много тому доказательств. Предыдущие комменты....Ну, это просто свинство, так о женщине. Кто эти жлобы?!
  • Гость 7 апр., 2014
    тормоз для россиии!
  • Гость 7 апр., 2014
    Вот вы все осуждаете её, и нелестно отзываетесь. А сами чего добились в жизни. А раз так вы отзываетесь то значит вы завидуете. А так она хорошо одета и прекрасно выглядит.
    • Гость 8 апр., 2014
      Комментарий удален
  • Гость 7 апр., 2014
    прекрасна
    • Гость 7 апр., 2014
      чё принимал?
  • Гость 7 апр., 2014
    манкурт
  • Гость 7 апр., 2014
    Чего копаетесь в чужом белье. Как бы я не относился к ней, но не переношу - собачий лай.
  • Гость 7 апр., 2014
    не приятная особа...
  • Гость 7 апр., 2014
    Сколько часов она на работу собирается с такой прической?
  • Гость 7 апр., 2014
    она всегда очень элегантно выглядит, молодец!
  • Гость 7 апр., 2014
    мамочки))
  • Гость 7 апр., 2014
    Ужасный персонаж!Полный отстой!
    • Гость 7 апр., 2014
      По возрасту и причёски...
      • Гость 8 апр., 2014
        у вас матвиенко - у нас тимошенко обе хороши за бютжетные деньги .завидывать нет смысла загляни к ним в душу ...
        • Гость 8 апр., 2014
          Да к любому загляни- утонешь там. Она просто политик, человек,со всем, что ему свойственно, а не Бог.К себе в душу загляни- заблудишься!
        • Гость 8 апр., 2014
          Заметила одну закономерность,если человек добился чего либо,а тем более если ты начальник,обязательно нужно его обхаять.Даже Гурченко говорила,если плюют тебе в спину, значит ты чего то стоишь.Так что завистники,расписались вы в своей никчемности.Валентина Матвиенко просто умница,приятно посмотреть и послушать.
        • Гость 8 апр., 2014
          Нормальный, современный руководитель. Человек, который умеет ухаживать за собой прекрасно справится и с другими делами, в данном случае - государственными.
        • Гость 9 апр., 2014
          Согласна, ухожена и прекрасно выглядит. Великолепно держится.

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