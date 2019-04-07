Как одевается Валентина Матвиенко?
Сегодня исполняется 70 лет экс-губернатору Петербурга и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. По этому поводу разбираем атрибуты ее стиля, который именуется «державным шиком»: властные костюмы, шелковые платки и шуба.
Народность
Под «русским» стилем мы подразумеваем не то, что делает в своих коллекциях Ульяна Сергеенко, а леопардовые шарфы, увеститые золотые броши и расшитые разноцветным бисером блузки. Самое удивительное, что одежду Валентине Ивановне выбирает стилист: в интервью Vogue кремлевская фэшн-icon призналась, что ей помогает персональный шопер, который знает все ее размеры, симпатии к пестрым костюмам Fendi и аксессуарам Hermes.
Костюмы-двойки
Державный шик — именно так стоит называть стиль Матвиенко — не терпит посредственности. Председатель Совета Федерации для собраний уверенно выбирает костюмы-двойки, которые с легкостью заменят экспонаты Алмазного фонда России. Любимые цвета — рубиновый, изумрудный и сапфировый. Кажется, у Ангелы Меркель появился конкурент — статус «королевые разноцветных блейзеров» без труда может перехватить Матвиенко.
Аксессуары
В Петербурге Валентину Матвиенко называют «женщиной-праздником». А к празднику на Руси прилагаются цветные платки. В шейных аксессуарах Матвиенко не трудно различить Hermes. В укор другим чиновницам Кремля, председатель Совета Федерации следует деловому этикету и не надевает колье из драгоценностей. Ситуацию спасают разве что жемчужные серьги-капельки и золотые кольца.
Шуба
Для русской ментальности шуба — один из самых важных предметов гардероба. И в этом плане Валентина Ивановна очень патриотична: меховых пальто у нее горы. Их Матвиенко традиционно покупает в Греции, любимые марки — P. K. Z. или Avanti с ценником около 5 000 долларов. Бесконечную верность шубе Валентина Ивановна доказала на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.
Прическа
Валентина Ивановна — одна из немногих российских женщин-политиков, волосы которой всегда в идеальном состоянии. «Химия» на голове Матвиенко на службе уже около 10 лет. Имя храбреца, который занимается прической председателя, неизвестно. Впрочем, как и сколько тысяч литров лака для волос было использовано за время работы в Кремле.
фото: fotodom.ru, gov.spb.ru, woman.ru
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