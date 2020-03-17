Шоустоппер красных дорожек «Оскара» и Met Gala, о переносе недавно которого стало известно, Билли Портер записал видео в Instagram, показав, как правильно мыть руки. «Потратьте 40-60 секунд, смывая все эти микробы с ваших рук с помощью мыла и воды», – написал под постом певец.
Посмотрите, как правильно мыть руки – показывает Билли Портер
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Hey y'all! You gotta wash your hands, kids! Follow the @who guidelines and spend 40-60 seconds scrubbing off all those germs with soap and water. 🧼🦠Also, practice social distancing and keep your little asses at home so we can stop this virus and get back to living! I love you all! Stay safe, stay healthy, and I'll see you soon! #SafeHands #COVID19 Wearing @coach Eyewear by @ditaeyewear stoned by @mercuranyc in @swarovskiforprofessionals 🎥 @sammyratelle
Кроме того, Билли Портер призвал подписчиков оставаться дома и сохранять необходимую социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение вируса и вернуться к обычной жизни как можно скорее. Напомним, ранее Билли Портер дал первое интервью для российского YouTube, став гостем программы Карена Шаиняна «Straight talk with gay people». Кроме того, «Собака.ru» начала прямую трансляцию новостей о CJVID-19 в Петербурге – ссылка здесь.
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