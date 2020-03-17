Посмотрите, как правильно мыть руки – показывает Билли Портер

Кроме того, Билли Портер призвал подписчиков оставаться дома и сохранять необходимую социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение вируса и вернуться к обычной жизни как можно скорее. Напомним, ранее Билли Портер дал первое интервью для российского YouTube, став гостем программы Карена Шаиняна «Straight talk with gay people». Кроме того, «Собака.ru» начала прямую трансляцию новостей о CJVID-19 в Петербурге – ссылка здесь.

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