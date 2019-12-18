Диана Вишнева, Юрий Дормидошин, Мария Грудина и еще 7 героев, искусно сочетающих арт и фэшн
Герои, которые каждый выход превращают себя в обжедар: принты, дикие аксессуары, вещи ручной работы или просто остроумные образы — чувство юмора по-прежнему редкий наряд для петербуржца. Мы оценили!
Покрас Лампас
каллиграфутурист, @pokraslampas
Он знает, как важен upcycle и какую силу представляют искусство и мода вместе. Поэтому снова и снова создает в коллаборациях коллекции из переработанного денима и из расписанных вручную полотен, свято веря, что вещи нужно не выбрасывать, а трансформировать.
Диана Вишнева
прима Мариинского театра, основательница фестиваля Context, @dianavishnevapublic
Героиня августовской обложки нашего журнала, не покладая рук, работает над тем, чтобы расширить границы балета и привлечь новую аудиторию: отсюда и инновационное шоу «Сны Спящей красавицы», и студия Context Pro, и грамотный симбиоз светской и профессиональной жизни.
Мария Грудина и Лиза Гусевская
основательница клиники «Первая Линия», @masha_grudina и блогер, @lizagysevskaya
Выходы подруг похожи на явления единорогов — Мария предпочитает флорентийскую витиеватость а-ля Алессандро Микеле, а Лиза — розовые волосы и бархатные боди K-pop-принцесс.
Сергей Бондарев
художник, @bondaervsergey
Автор выставок в «Эрарте» и коллекций бренда «Соня Мармеладова» знает, как сочетать арт и фэшн – и делает это с нужным креативом.
Юрий Дормидошин
владелец салона «Частный клуб»
В количестве брендовых образов за аксакалом светской хроники не угнаться: что ни мероприятие, то обязательно тяжелый люкс, но всегда с ноткой интеллигентной самоиронии.
Марина Гисич
галерист, @marinagisichgallery
Черное, деконструктивизм или авторские принты: Марина строго придерживается артистического дресс-кода.
Антон Матюхин
иллюзионист, @magicantony
Магическим образом всегда выглядит безупречно: то ли дело в иллюзии обмана, то ли в безупречном вкусе.
Дмитрий Попов
художник, @dmitrr
Верит в то, что каждый человек – произведение искусства, поэтому раз за разом превращает свое тело в арт-объект. В новых творения появляется и на мероприятиях, например, с коробкой на голове, украшенной цепями.
Алина Есенина
дизайнер марки Esenina, @a_lina_esenina
Главная по головным уборам в Петербурге знает, как сочетать перья, стразы и блестящие балаклавы так, чтобы получилось не overdressed, а то, что нужно.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии
«Best Dressed в Петербурге 2019»:
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