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Диана Вишнева, Юрий Дормидошин, Мария Грудина и еще 7 героев, искусно сочетающих арт и фэшн


 

Герои, которые каждый выход превращают себя в обжедар: принты, дикие аксессуары, вещи ручной работы или просто остроумные образы — чувство юмора по-прежнему редкий наряд для петербуржца. Мы оценили!

Покрас Лампас

каллиграфутурист, @pokraslampas

Он знает, как важен upcycle и какую силу представляют искусство и мода вместе. Поэтому снова и снова создает в коллаборациях коллекции из переработанного денима и из расписанных вручную полотен, свято веря, что вещи нужно не выбрасывать, а трансформировать.

Диана Вишнева

прима Мариинского театра, основательница фестиваля Context, @dianavishnevapublic

Героиня августовской обложки нашего журнала, не покладая рук, работает над тем, чтобы расширить границы балета и привлечь новую аудиторию: отсюда и инновационное шоу «Сны Спящей красавицы», и студия Context Pro, и грамотный симбиоз светской и профессиональной жизни. 

Мария Грудина и Лиза Гусевская

основательница клиники «Первая Линия», @masha_grudina и блогер, @lizagysevskaya

Выходы подруг похожи на явления единорогов — Мария предпочитает флорентийскую витиеватость а-ля Алессандро Микеле, а Лиза — розовые волосы и бархатные боди K-pop-принцесс.

Сергей Бондарев

художник, @bondaervsergey

Автор выставок в «Эрарте» и коллекций бренда «Соня Мармеладова» знает, как сочетать арт и фэшн – и делает это с нужным креативом.

Юрий Дормидошин

владелец салона «Частный клуб»

В количестве брендовых образов за аксакалом светской хроники не угнаться: что ни мероприятие, то обязательно тяжелый люкс, но всегда с ноткой интеллигентной самоиронии. 

Марина Гисич

галерист, @marinagisichgallery

Черное, деконструктивизм или авторские принты: Марина строго придерживается артистического дресс-кода.

Антон Матюхин

иллюзионист, @magicantony

Магическим образом всегда выглядит безупречно: то ли дело в иллюзии обмана, то ли в безупречном вкусе.

Дмитрий Попов

художник, @dmitrr

Верит в то, что каждый человек – произведение искусства, поэтому раз за разом превращает свое тело в арт-объект. В новых творения появляется и на мероприятиях, например, с коробкой на голове, украшенной цепями.

Алина Есенина

дизайнер марки Esenina, @a_lina_esenina

Главная по головным уборам в Петербурге знает, как сочетать перья, стразы и блестящие балаклавы так, чтобы получилось не overdressed, а то, что нужно. 

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии

«Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

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Наташа Лыбина,
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