каллиграфутурист, @pokraslampas

Он знает, как важен upcycle и какую силу представляют искусство и мода вместе. Поэтому снова и снова создает в коллаборациях коллекции из переработанного денима и из расписанных вручную полотен, свято веря, что вещи нужно не выбрасывать, а трансформировать.