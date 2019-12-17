Best Dressed 2019: Матильда Шнурова, Андрей Резников, Юлия Матвиенко и еще 7 главных модников Петербурга

публицист, @nevzorovofficial

«Попробуйте уронить огурец из салата на рукав пиджака Brioni — придется срочно нести его в химчистку, и дальнейшая судьба его туманна. А на кожаную куртку можно ронять любые огурцы. Достоевский в 1870-х писал, что если за границей он видит людей в кожаных куртках, то может побиться об заклад, что они русские. Я же всегда говорю: если нет никакой возможности скрыть то, что мы русские, давайте будем этим гордиться».