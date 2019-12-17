Best Dressed 2019: Матильда Шнурова, Андрей Резников, Юлия Матвиенко и еще 7 главных модников Петербурга
Очень светские, местами предельно буржуазные, всегда безупречные — завсегдатаи списка best dressed и в этом году нас не подвели, за что им большое человеческое спасибо!
Матильда Шнурова
владелица ресторана «Кококо», @matilda.shnurova
Ресторатор и балерина наследует традиции Серебряного века — и одевается соответствующе: вуали, платья, туманы и вот это все.
Андрей Резников
композитор и бизнесмен, @andreireznikov
Человек, у которого стоит поучиться деловому дресс-коду: как носить пиджаки (даже синие!) и не выглядеть как юрист, спешно собравшийся на форум, а быть и фанки, и яппи.
Александр Невзоров
публицист, @nevzorovofficial
«Попробуйте уронить огурец из салата на рукав пиджака Brioni — придется срочно нести его в химчистку, и дальнейшая судьба его туманна. А на кожаную куртку можно ронять любые огурцы. Достоевский в 1870-х писал, что если за границей он видит людей в кожаных куртках, то может побиться об заклад, что они русские. Я же всегда говорю: если нет никакой возможности скрыть то, что мы русские, давайте будем этим гордиться».
Алексей Миронов
диджей, @xlesherx
Музыкальный директор Department 57, сооснователь лейбла AVG, дизайнер бренда Perque, создатель ресторана «Студия» и просто красавец Алексей Миронов берет от жизни все, но только бизнесом не ограничивается: этим летом, например, он взял в жены Марину Никишину.
Ирина Оганова
писательница, @oganova555
С цитатами из ее книг бренды выпускают майки, а на авторские чтения приходят Ника Белоцерковская и Матильда Шнурова: к своему успеху Ирина относится спокойно, но добавляет, что ощущать себя автором книг на светских вечерах весьма пикантно.
Кира Турчак
психолог
Тайно подозреваем, что это особая суперсила: сочетать бомбер, джинсы и перья так, что можно выходить на красную дорожку. И не сомневаться: фэшн-фотографы вниманием не обделят!
Ольга Гусева
владелица стоматологической клиники, @mrsolgaguseva
Наш негласный компас в мире люксовых брендов и поклонница сверкающих 20-х: для нее каждый день – праздник и повод быть безупречной.
Юлия Матвиенко
дизайнер бренда JM Studio, @julliamat
«Безусловно, я транслирую свое видение мира, и девяносто процентов вещей JM Studio я бы точно надела сама. Признаться, я не могу делать то, что мне не нравится. Мне это претит. Кстати, наверное, поэтому я так и не начала в полном объеме создавать совсем базовые вещи — не понимаю даже, где на это можно найти вдохновение».
Юлия Воронова
владелица Optics Gallery, @uliavoronova
Считает моду Петербурга сдержанной и элегантной, а возможной городской иконой стиля называет Оливию Палермо – она является абсолютным модным идеалом и для самой Юлии.
Дмитрий Воробьев и Евгения Мурашова
девелопер, @dmitry_vorobyev и фотограф, @jennymurashova
Мы не устаем повторять: никто не умеет так легко носить сложносочиненные предметы дресс-кода black tie, как эти светские дарлинги – что ни выход, то десять из десяти.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии
«Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
Фото: архивы журнала и социальные сети героев
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