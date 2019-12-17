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Best Dressed 2019: Матильда Шнурова, Андрей Резников, Юлия Матвиенко и еще 7 главных модников Петербурга


 

Очень светские, местами предельно буржуазные, всегда безупречные — завсегдатаи списка best dressed и в этом году нас не подвели, за что им большое человеческое спасибо!

Матильда Шнурова

владелица ресторана «Кококо», @matilda.shnurova

Ресторатор и балерина наследует традиции Серебряного века — и одевается соответствующе: вуали, платья, туманы и вот это все.

Андрей Резников

композитор и ­бизнесмен, @andreireznikov

Человек, у которого стоит поучиться деловому дресс-коду: как носить пиджаки (даже синие!) и не выглядеть как юрист, спешно собравшийся на форум, а быть и фанки, и яппи.

Александр Невзоров

публицист, @nevzorovofficial

«Попробуйте уронить огурец из салата на рукав пиджака Brioni — придется срочно нести его в химчистку, и дальнейшая судьба его туманна. А на кожаную куртку можно ронять любые огурцы. Достоевский в 1870-х писал, что если за границей он видит людей в кожаных куртках, то может побиться об заклад, что они русские. Я же всегда говорю: если нет никакой возможности скрыть то, что мы русские, давайте будем этим гордиться».

Алексей Миронов

диджей, @xlesherx

Музыкальный директор Department 57, сооснователь лейбла AVG, дизайнер бренда Perque, создатель ресторана «Студия» и просто красавец Алексей Миронов берет от жизни все, но только бизнесом не ограничивается: этим летом, например, он взял в жены Марину Никишину.

Ирина Оганова

писательница, @oganova555

С цитатами из ее книг бренды выпускают майки, а на авторские чтения приходят Ника Белоцерковская и Матильда Шнурова: к своему успеху Ирина относится спокойно, но добавляет, что ощущать себя автором книг на светских вечерах весьма пикантно.

Кира Турчак

психолог

Тайно подозреваем, что это особая суперсила: сочетать бомбер, джинсы и перья так, что можно выходить на красную дорожку. И не сомневаться: фэшн-фотографы вниманием не обделят!

Ольга Гусева

владелица стоматологической клиники, @mrsolgaguseva

Наш негласный компас в мире люксовых брендов и поклонница сверкающих 20-х: для нее каждый день – праздник и повод быть безупречной.

Юлия Матвиенко

дизайнер бренда JM Studio, @julliamat

«Безусловно, я транслирую свое видение мира, и девяносто процентов вещей JM Studio я бы точно надела сама. Признаться, я не могу делать то, что мне не нравится. Мне это претит. Кстати, наверное, поэтому я так и не начала в полном объеме создавать совсем базовые вещи — не понимаю даже, где на это можно найти вдохновение».

Юлия Воронова

владелица Optics Gallery, @uliavoronova

Считает моду Петербурга сдержанной и элегантной, а возможной городской иконой стиля называет Оливию Палермо – она является абсолютным модным идеалом и для самой Юлии.

Дмитрий Воробьев и Евгения Мурашова

девелопер, @dmitry_vorobyev и фотограф, @jennymurashova

Мы не устаем повторять: никто не умеет так легко носить сложносочиненные предметы дресс-кода black tie, как эти светские дарлинги – что ни выход, то десять из десяти.

 

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии

«Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

Фото: архивы журнала и социальные сети героев

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Наташа Лыбина,
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