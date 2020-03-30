В ближайшие три дня в разделе «Смотрим дома» «ВКонтакте» и «Мы в театр» в «Одноклассниках» покажут постановки под руководством дирижера Валерия Гергиева. 30 марта в 19:00 пройдет трансляция Второй и Пятой симфонии Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра, 31 марта в 19:00 — балета «Медный всадник», а в 19:00 1 апреля — оперы «Самсон и Далила».

Помимо постановок, показанных на сцене Мариинского театра, с 27 марта по 2 апреля можно будет увидеть трансляции от МХТ имени Чехова — покажут онлайн-версию цикла литературных вечеров «Круг чтения», в рамках которого актеры театра, а также Константин Хабенский и Александр Цыпкин, читают для пользователей стихи и прозу современных авторов.

Следить за анонсами можно в сообществах Мариинского театра в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».