Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» покажут главные спектакли Мариинского театра в режиме онлайн. Всю неделю, до 7 апреля, на платформах будут проходить трансляции записей балетов, опер и симфонических концертов — от «Медного всадника» до симфоний Чайковского, исполненных оркестром под руководством Валерия Гергиева.
«ВКонтакте» и «Одноклассники» покажет главные спектакли Мариинского театра в режиме онлайн
В ближайшие три дня в разделе «Смотрим дома» «ВКонтакте» и «Мы в театр» в «Одноклассниках» покажут постановки под руководством дирижера Валерия Гергиева. 30 марта в 19:00 пройдет трансляция Второй и Пятой симфонии Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра, 31 марта в 19:00 — балета «Медный всадник», а в 19:00 1 апреля — оперы «Самсон и Далила».
Помимо постановок, показанных на сцене Мариинского театра, с 27 марта по 2 апреля можно будет увидеть трансляции от МХТ имени Чехова — покажут онлайн-версию цикла литературных вечеров «Круг чтения», в рамках которого актеры театра, а также Константин Хабенский и Александр Цыпкин, читают для пользователей стихи и прозу современных авторов.
Следить за анонсами можно в сообществах Мариинского театра в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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