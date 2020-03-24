ТЮЗ и «Приют комедианта» запускают онлайн-трансляции своих спектаклей

28 марта «Приют комедианта» покажет премеру спектакля основателя театра post Дмитрия Волкострелова «Русская классика». Из созданных пяти вариантов постановки покажут только один — то, какой именно, держат в секрете. Начало трансляции в 19:00 — показ состоится рамках фестиваля #безантракта на сайте.

К премьерному показу также приурочены образовательные события — лекция Юлии Осеевой «Азбука театра post», которая состоится 26 марта в 19:00, и паблик-ток с режиссером Дмитрием Волкостреловым и художником Ксенией Перетрухиной, запланированный на 19:00 27 марта. Трансляции пройдут в группе театра во «ВКонтакте».