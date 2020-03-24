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ТЮЗ и «Приют комедианта» запускают онлайн-трансляции своих спектаклей

Еще два театра Петербурга подключаются к дистанционной работе на фоне пандемии коронавируса Covid-2019. Онлайн-трансляции своих спектаклей запускают Театр юных зрителей имени Брянцева и «Приют комедианта». Покажут от «Тома Сойера» до премьеры «Русской классики» Дмитрия Волкострелова!

28 марта «Приют комедианта» покажет премеру спектакля основателя театра post Дмитрия Волкострелова «Русская классика». Из созданных пяти вариантов постановки покажут только один — то, какой именно, держат в секрете. Начало трансляции в 19:00 — показ состоится рамках фестиваля #безантракта на сайте.

К премьерному показу также приурочены образовательные события — лекция Юлии Осеевой «Азбука театра post», которая состоится 26 марта в 19:00, и паблик-ток с режиссером Дмитрием Волкостреловым и художником Ксенией Перетрухиной, запланированный на 19:00 27 марта. Трансляции пройдут в группе театра во «ВКонтакте».

Дмитрий Волкострелов

О постановке «Русская классика»:

Этот спектакль не столько о литературе «золотого века», сколько о времени — с 1799-го (родился Пушкин) по 1904-ый (умер Чехов). Каждый из пяти актеров выбрал для себя одно ключевое событие в каждом десятилетии. И совпали они всего 2-3 раза. Такая разница в выборе подтолкнула нас создать 5 вариантов спектакля.  

Есть неизменный слой действий, но вот музыка и видео в спектакле каждый раз новые — в зависимости от выбранного ключевого исторического события. Например, мы всегда будем вспоминать отмену крепостного права — пожалуй, одно из ключевых событий в истории России вообще. И в зависимости от варианта спектакля — разные факты: казнили Рылеева, произошел пожар в Москве в 1812 году, обнаружили «Слово о полку Игореве», Пушкин лечился от венерических заболеваний и начал работать над «Русланом и Людмилой».

  • «Том Сойер». Фото: @tyuz_spb

Театр юных зрителей имени Брянцева запускает цикл видеотрансляций репертуарных спектаклей. Первым покажут постановку «Том Сойер» — увидеть ее онлайн можно 16 марта в официальном сообществе ТЮЗа во «ВКонтакте», начало в 13:00. 28 марта в 15:00 на сайте покажут спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф», а 29 марта в 19:00 — «Ромео и Джульетта». Расписание обещают дополнять, следить за обновлениями можно здесь

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музейГосударственный Эрмитаж«Гоголь-Центр» и «Кунсткамера». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. 

Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.

Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.

 

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Дарья Гладких,
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