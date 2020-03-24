Еще два театра Петербурга подключаются к дистанционной работе на фоне пандемии коронавируса Covid-2019. Онлайн-трансляции своих спектаклей запускают Театр юных зрителей имени Брянцева и «Приют комедианта». Покажут от «Тома Сойера» до премьеры «Русской классики» Дмитрия Волкострелова!
ТЮЗ и «Приют комедианта» запускают онлайн-трансляции своих спектаклей
28 марта «Приют комедианта» покажет премеру спектакля основателя театра post Дмитрия Волкострелова «Русская классика». Из созданных пяти вариантов постановки покажут только один — то, какой именно, держат в секрете. Начало трансляции в 19:00 — показ состоится рамках фестиваля #безантракта на сайте.
К премьерному показу также приурочены образовательные события — лекция Юлии Осеевой «Азбука театра post», которая состоится 26 марта в 19:00, и паблик-ток с режиссером Дмитрием Волкостреловым и художником Ксенией Перетрухиной, запланированный на 19:00 27 марта. Трансляции пройдут в группе театра во «ВКонтакте».
Дмитрий Волкострелов
О постановке «Русская классика»:
Этот спектакль не столько о литературе «золотого века», сколько о времени — с 1799-го (родился Пушкин) по 1904-ый (умер Чехов). Каждый из пяти актеров выбрал для себя одно ключевое событие в каждом десятилетии. И совпали они всего 2-3 раза. Такая разница в выборе подтолкнула нас создать 5 вариантов спектакля.
Есть неизменный слой действий, но вот музыка и видео в спектакле каждый раз новые — в зависимости от выбранного ключевого исторического события. Например, мы всегда будем вспоминать отмену крепостного права — пожалуй, одно из ключевых событий в истории России вообще. И в зависимости от варианта спектакля — разные факты: казнили Рылеева, произошел пожар в Москве в 1812 году, обнаружили «Слово о полку Игореве», Пушкин лечился от венерических заболеваний и начал работать над «Русланом и Людмилой».
Театр юных зрителей имени Брянцева запускает цикл видеотрансляций репертуарных спектаклей. Первым покажут постановку «Том Сойер» — увидеть ее онлайн можно 16 марта в официальном сообществе ТЮЗа во «ВКонтакте», начало в 13:00. 28 марта в 15:00 на сайте покажут спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф», а 29 марта в 19:00 — «Ромео и Джульетта». Расписание обещают дополнять, следить за обновлениями можно здесь.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр» и «Кунсткамера». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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