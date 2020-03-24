Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

С предложением перенести Олимпийские игры на год премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху и получил поддержку. Ранее Олимпийский и паралимпийский комитеты США также призвали отложить проведение Олимпийских игр в Токио, а правительства Канады и Австралии объявили, что не будут отправлять своих спортсменов на соревнования.

Ранее из-за всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, а также перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге. Международный Каннский кинофестиваль в 2020 году также перенесли из-за пандемии.

По состоянию на 23 марта, в России число случаев коронавируса достигло 495. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.