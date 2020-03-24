XXXII летние Олимпийские игры, которые должны стартовать в столице Японии Токио 24 июля 2020 года, будут отложены из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Об этом в разговоре с USA Today заявил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.
Член МОК: Олимпийские игры в Токио будут отложены из-за пандемии коронавируса
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Ververidis Vasilis / Shutterstock.com
«На основании имеющейся у МОК информации, решение о переносе принято. Детали еще не определены, но, насколько я знаю, Игры не начнутся 24 июля», — заявил Паунд, предположив, что Олимпиаду могут перенести на 2021 год. При этом официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс на просьбу прокомментировать слова Паунда сказал, что «каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполнительного совета МОК, о котором было объявлено накануне».
Олимпийский и паралимпийский комитеты США также призвали отложить проведение Олимпийских игр в Токио. «Даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок, допинг-контроля и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом. В связи с этим сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, и мы призываем Международный олимпийский комитет принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», — говорится в заявлении комитетов.
Как пишет Sports.ru, решение о дальнейшей судьбе Олимпийских игр-2020 примут в ближайшие 4 недели, при этом возможность отмены международных соревнований не рассматривается. «Мы хотим, чтобы олимпийский огонь был светом в конце этого туннеля». Поэтому мы приложим все возможные усилия для преодоления этой проблемы и проведения Игр», — заявляют в МОК.
Ранее из-за всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, а также перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге. Международный Каннский кинофестиваль в 2020 году также перенесли из-за пандемии.
По состоянию на 23 марта, в России число случаев коронавируса достигло 438. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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