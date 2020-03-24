Член МОК: Олимпийские игры в Токио будут отложены из-за пандемии коронавируса

«На основании имеющейся у МОК информации, решение о переносе принято. Детали еще не определены, но, насколько я знаю, Игры не начнутся 24 июля», — заявил Паунд, предположив, что Олимпиаду могут перенести на 2021 год. При этом официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс на просьбу прокомментировать слова Паунда сказал, что «каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполнительного совета МОК, о котором было объявлено накануне».

Олимпийский и паралимпийский комитеты США также призвали отложить проведение Олимпийских игр в Токио. «Даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок, допинг-контроля и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом. В связи с этим сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, и мы призываем Международный олимпийский комитет принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», — говорится в заявлении комитетов.

Как пишет Sports.ru, решение о дальнейшей судьбе Олимпийских игр-2020 примут в ближайшие 4 недели, при этом возможность отмены международных соревнований не рассматривается. «Мы хотим, чтобы олимпийский огонь был светом в конце этого туннеля». Поэтому мы приложим все возможные усилия для преодоления этой проблемы и проведения Игр», — заявляют в МОК.