Леди Гага, Элтон Джон, Билли Айлиш и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте для самоизолировавшихся

ВОЗ и организация Global Citizen устраивают благотворительный фестиваль «Весь мир: вместе дома» (One World: Together at Home). Его сокуратором станет Леди Гага. Певица отложила промо-акции для своего нового альбома Chromatica и меньше чем за неделю смогла собрать $35 млн для Фонда солидарности ВОЗ. Эти средства пойдут на борьбу с COVID-19.