Леди Гага, Элтон Джон, Билли Айлиш и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте для самоизолировавшихся

В соцсетях уже пишут, что ивент станет современной версией легендарного фестиваля Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года, а его целью был сбор средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии 1984-1985 годов. Тогда в шоу приняли участие Queen и Дэвид Боуи до U2 и Стинга, открывали событие на стадионе Уэмбли принцесса Диана и принц Чарльз, а у телеэкранов его посмотрело 1,9 миллиардов людей

Транслировать концерт будут телеканалы, а также Apple, YouTube, Amazon, Instagram, Facebook, Twitter и другие платформы. Трансляция начнётся 19 апреля в три часа ночи по московскому времени.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге недавно запустилась платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Скоро они также проведут первый театральный марафон вместе с актерами «Такого театра». По состоянию на 7 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире достигло 1 390 511 человек, а в России — 7 497.

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