«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома»

«Сборник «Не выходя из дома» — не только адресная помощь конкретным артистам, но и призыв к участникам индустрии объединиться в условиях общей беды. Мы хотим, чтобы в это непростое время появилось как можно больше общественных проектов, направленных на поддержку музыкантов и других игроков рынка. «ИМИ.Журнал» всегда готов информационно поддержать такие инициативы», — говорят в Институте музыкальных инициатив.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.