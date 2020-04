«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома»

В записи сборника приняли участие петербургская группа «Увула», «Хадн дадн», «Интурист», Bicycles for Afghanistan, «Кассиопея», ИльяМазо, «Союз», Kira Lao, Mitya, «Бенька», Dvanov, «Сад имени Федора», «Дом престарелых аутистов», «Досвидошь», «Ушко», «Трипинадва», Djinn City, «Попрыгун и гвозди», Wlvs, «Со мною вот что», The Last Train и Djinn City. Каждый участник получил грант, с помощью которого он смог создать новый трек в домашних условиях или доработать ранее не опубликованную песню.