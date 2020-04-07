«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома». Компиляция, созданная при поддержке Института музыкальных инициатив, была создана каждым из музыкантов в домашних условиях — он призвана поддержать музыкантов, чьи концерты отменились из-за пандемии, и напомнить, что для музыки нет ограничений.
«Увула», «Хадн дадн», «Интурист» и еще 19 российских исполнителей записали сборник «Не выходя из дома»
В записи сборника приняли участие петербургская группа «Увула», «Хадн дадн», «Интурист», Bicycles for Afghanistan, «Кассиопея», ИльяМазо, «Союз», Kira Lao, Mitya, «Бенька», Dvanov, «Сад имени Федора», «Дом престарелых аутистов», «Досвидошь», «Ушко», «Трипинадва», Djinn City, «Попрыгун и гвозди», Wlvs, «Со мною вот что», The Last Train и Djinn City. Каждый участник получил грант, с помощью которого он смог создать новый трек в домашних условиях или доработать ранее не опубликованную песню.
«Сборник «Не выходя из дома» — не только адресная помощь конкретным артистам, но и призыв к участникам индустрии объединиться в условиях общей беды. Мы хотим, чтобы в это непростое время появилось как можно больше общественных проектов, направленных на поддержку музыкантов и других игроков рынка. «ИМИ.Журнал» всегда готов информационно поддержать такие инициативы», — говорят в Институте музыкальных инициатив.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
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