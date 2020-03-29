«Сиди дома, детка»: посмотрите клип Гудкова о самоизоляции с участием Ильи Прусикина, Юрия Музыченко и Ивана Дорна

Напомним, Владимир Познер записал видеообращение, где попросил россиян соблюдать самоизоляцию. «Я записываю это видео, поскольку боюсь, что выходная неделя, объявленная Путиным, будет воспринята как сигнал гулять. Я бы вас очень попросил этого не делать», – сказал он.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.



С 28 марта на неделю закрылись кафе, рестораны и другие заведения общепита. Кроме того, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта.

По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.