У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

«Лев Валерьянович Лещенко поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — сообщил Проценко в своем Facebook.

Вчера, 26 марта, писатель Борис Акунин рассказал о том, что у него также диагностировали коронавирус. «Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал Акунин.

По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 840. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.