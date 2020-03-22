У Пласидо Доминго диагностировали коронавирус

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — написал он. Пласидо Доминго также попросил всех быть чрезвычайно осторожными, следовать основным рекомендациям, часто мыть руки и не подходить к другим людям ближе, чем на шесть футов.