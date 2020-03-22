Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией. Об этом испанский оперный певец сообщил на своей официальной странице в Facebook в воскресенье, 22 марта.
У Пласидо Доминго диагностировали коронавирус
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@placido_domingo
«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — написал он. Пласидо Доминго также попросил всех быть чрезвычайно осторожными, следовать основным рекомендациям, часто мыть руки и не подходить к другим людям ближе, чем на шесть футов.
По состоянию на 22 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 367. Таким образом за сутки — 61 новый зараженный. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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