Дэвид Линч запустил YouTube-шоу и теперь рассказывает, чем занят на карантине

Назвал ее Линч просто What Is David Working on Today? («Чем Дэвид занимается сегодня?»), а в первом же опубликованном ролике показал самодельную раковину из дерева и рассказал, что хочет смастерить для нее слив. Съемки дебютного эпизода прошли на заднем дворе режиссера.

По традиции всех влоггеров в финале он пожелал зрителям хорошего дня и обратился к ним с просьбой рассказать, чем они занимаются. В предыдущие месяцы Линч возобновил свои прогнозы погоды, которые снимал с 2005 по 2010 год, а также опубликовал короткометражный фильм Fire (Pozar). Музыкальное сопровождение фильму придумал польский композитор Марек Жебровский, с которым Линч в 2007 году над альбомом Polish Night Music.

Если вам, как и Дэвиду, хочется занять свое время, посмотрите фильмы из новой и старой подборки любимых фильмов Уэса Андерсона или же пятиминутный видеоролик с раскадровкой фильма «Отель „Гранд Будапешт“» его авторства. Или же оцените лучший фильм последнего десятилетия по версии Квентина Тарантино.

Хотите сделать что-то своими руками? Займитесь шитьем как оскароносный режиссер, автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити.



