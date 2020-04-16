Кинофестиваль «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии коронавируса

«Кинотавр» проводится в 9 номинациях — главный приз, приз за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль и лучшую операторскую работу, приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль, приз имени Горина «За лучший сценарий», приз имени Таривердиева «За лучшую музыку к фильму», а также призы «Кинотавр. Дебют» и «Кинотавр. Короткий метр».

До 2011 года в конкурсе полнометражного кино «Кинотавра» могли принять участие только российские фильмы, однако позже географические рамки были сняты. В 2017 году в конкурсе участвовал и получил приз за лучшую режиссуру фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» совместного грузинско-российско-польского производства, снятый преимущественно на грузинском.

Напомним, ранее 42-й Московский Международный кинофестиваль перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Мероприятие, которое изначально планировалось в апреле, пройдет в этом году с 1 по 8 октября — как считают организаторы, даты наиболее оптимальны для безопасного проведения смотра.

Ранее из-за всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, а также перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге, и Международный Каннский кинофестиваль.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.