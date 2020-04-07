Российские писатели и издатели аудиокниг объявили старт совместной акции #КоронаДекамерона, призванной «скрасить карантинную скуку». Авторы по очереди прочтут фрагменты своих произведений, ежедневно выходя в прямой эфир со своими читателями в социальных сетях — ровно до того момента, пока в стране не закончится карантин.
Российские писатели прочтут фрагменты своих произведений в рамках онлайн-акции #КоронаДекамерона
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Фото из Facebook Бориса Акунина
Первым корону рассказчика наденет писатель Борис Акунин. 7 и 8 апреля на своей странице в Facebook он прочтет фрагменты из своих новых, еще неопубликованных произведений. Позже свои работы в прямом эфире зачитают Гузель Яхина (9 и 10 апреля), Людмила Улицкая (11 и 12 апреля), Дмитрий Быков (13 и 14 апреля), Леонид Юзефович (15 апреля), а также Александр Цыпкин, Владимир Познер, Алена Долецкая, Александр Архангельский и другие.
Все эфиры стартуют в 17:00 по московскому времени — отследить начало можно по хэштегам #ЧитатьЗаразно и #КоронаДекамертона, а также на сайте издательства «АСТ».
Помимо онлайн-трансляций в рамках акции слушатели смогут получить различные скидки и призы от партнеров. Так, издательство «АСТ» предлагает на странице проекта послушать отрывки увеличенной длительности из аудиокниг авторов-участников акции. Bookmate предоставляет бесплатный доступ ко всем книгам и аудиокнигам на месяц по промокоду FREEREAD.
Book24 предоставляет скидку 15% на книги участников акции по промокоду «Корона», Labirint — скидку 30% по аналогичному промокоду, My-Shop — скидку 18%, а «ЛитРес» — 20%. MyBook дарит подписку на 30 дней всем пользователям в течение карантина по коду DECAMERON и скидку 30% на будущую подписку после, Ozon предоставляет дополнительную скидку 10% по промокоду DECAMERON, а Storytel в течение карантина предоставляет 30 дней бесплатного доступа к сервису всем новым пользователям.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
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