Российские писатели прочтут фрагменты своих произведений в рамках онлайн-акции #КоронаДекамерона

Первым корону рассказчика наденет писатель Борис Акунин. 7 и 8 апреля на своей странице в Facebook он прочтет фрагменты из своих новых, еще неопубликованных произведений. Позже свои работы в прямом эфире зачитают Гузель Яхина (9 и 10 апреля), Людмила Улицкая (11 и 12 апреля), Дмитрий Быков (13 и 14 апреля), Леонид Юзефович (15 апреля), а также Александр Цыпкин, Владимир Познер, Алена Долецкая, Александр Архангельский и другие.

Все эфиры стартуют в 17:00 по московскому времени — отследить начало можно по хэштегам #ЧитатьЗаразно и #КоронаДекамертона, а также на сайте издательства «АСТ».

Помимо онлайн-трансляций в рамках акции слушатели смогут получить различные скидки и призы от партнеров. Так, издательство «АСТ» предлагает на странице проекта послушать отрывки увеличенной длительности из аудиокниг авторов-участников акции. Bookmate предоставляет бесплатный доступ ко всем книгам и аудиокнигам на месяц по промокоду FREEREAD.

Book24 предоставляет скидку 15% на книги участников акции по промокоду «Корона», Labirint — скидку 30% по аналогичному промокоду, My-Shop — скидку 18%, а «ЛитРес» — 20%. MyBook дарит подписку на 30 дней всем пользователям в течение карантина по коду DECAMERON и скидку 30% на будущую подписку после, Ozon предоставляет дополнительную скидку 10% по промокоду DECAMERON, а Storytel в течение карантина предоставляет 30 дней бесплатного доступа к сервису всем новым пользователям.