Акунин заболел 13 марта вместе со своей женой. Заболевание протекало у нее в легкой форме — «день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние». Сам Акунин переносил коронавирус тяжелее. «Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днем сурка» я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», — рассказывает Акунин.

Акунин призывает относиться к коронавирусу без паники, вести себя осторожно и ответственно, помогать тем, кто находится в самоизоляции — в особенности старым и больным. «В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности», — говорит он.

«Странное занятие — рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом.Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и тому подобное. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение — вот сейчас главная опасность», — призывает писатель.