У писателя Бориса Акунина диагностировали коронавирус

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал Акунин.

Напомним, в октябре 2019 года вышла новая книга Бориса Акунина. Работа получила название «Сулажин» и является первой в России, созданной в формате интерактивной повести — в нее войдут восемь «щупальцев-сюжетов», саундтрек к которым (да-да!) подготовил Борис Гребенщиков. В июне 2018 года вышел роман Бориса Акунина «Ореховый Будда». А весной 2017 года Акунин выпустил книгу-утопию о счастливом 1937-ом.

По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 840. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.