Эрмитаж возобновляет бесплатный вход для детей и увеличивает число сеансов

Дети, не достигшие возраста семи лет, вне зависимости от гражданства смогут получить бесплатный входной билет на посещение музея по четырем маршрутам уже с 1 августа. Маршрут №1 и №2 проведут по Главному музейному комплексу — вход в сторону Иорданской или Церковной лестницы, третий маршрут — по Главному штабу, четвертый — по Музею Императорского фарфорового завода.

При этом билеты во Дворец Меншикова, Зимний дворец и Реставрационно-хранительский центр на Старой деревне остаются платными — так как данные комплексы можно посетить только в составе экскурсионных групп.

«Дети до 7 лет могут посещать музей только в сопровождении взрослого, который приобрел электронный билет на сайте. Непосредственно перед началом сеанса в кассе музея сопровождающий получает на ребенка бесплатный входной билет. Кассир может попросить предъявить документы, содержащие сведения о возрасте ребенка – свидетельство о рождении или паспорт», — отмечают в Эрмитаже.

Напомним, Государственный Эрмитаж вновь открылся для посетителей 15 июля. Посещение организовано по сеансам, а также по времени — провести в музее можно будет не более двух часов. На прошлой неделе Эрмитаж провел первый за четыре месяца день бесплатного посещения.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.