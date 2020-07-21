Эрмитаж анонсировал первый после возобновления работы бесплатный день. Но пустят не всех

Эрмитаж проведет первый после возобновления работы бесплатный день 23 июля. Посетить музей без оплаты билета смогут только дети, студенты и многодетные семьи — это те категории граждан, которые обладают правом бесплатного посещения согласно положениям действующего законодательства России. «Как только ситуация позволит, музей будет постепенно возвращаться к своей прежней социальной политике», — заверили в Эрмитаже.

В целях соблюдения санитарно-эпидемических требований количество посетителей будет ограничено. Льготным категориям граждан, планирующим визит в Эрмитаж 23 июля, необходимо оформить бронирование на сайте. При оформлении билета необходимо указать документ, дающий право на льготу. Онлайн-бронь до начала сеанса нужно обменять на входные билеты в кассах музея при предъявлении документов, указанных в заказе.

В этот день доступны бесплатные входные билеты только на маршруты по Главному комплексу и Главному штабу без экскурсионного обслуживания. «Государственный Эрмитаж призывает всех посетителей с пониманием отнестись к введенным правилам. Взаимовежливость и терпение помогут сделать визит в музей приятным даже в условиях временных ограничений», — отметили в музее.

Напомним, Государственный Эрмитаж вновь открылся для посетителей 15 июля. Посещение организовано по сеансам, а также по времени — провести в музее можно будет не более двух часов. Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.