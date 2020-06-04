«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Искусство»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство»
Искусствовед
Куратор медиаарта и основательница культового в 2000-е пространства ГЭЗ-21 на Пушкинской, 10, создала первую в России постоянную science-art-экспозицию в Институте физиологии им. Павлова. Ученые и современные художники объединились, чтобы сделать уникальные хайтек-арт-объекты.
Художница и перформер
Ностальгические ковры с окнами Windows от Данини стали всероссийским арт-мемом и объектом желания для коллекционеров, а перформансы, во время которых Данини перевоплощается в безголовое существо с 4 ногами, прошли на ярмарке Cosmoscow и в Эрмитаже.
Стрит-артист, куратор
Максим «бомбит» хлесткие высказывания о граффити-культуре на городских стенах и курирует паблик-арт проекты в коллаборации с ЦВЗ «Манеж». Летом 2019 года он сделал в Музее стрит-арта пророческую выставку «Хоть стой, хоть падай!» о тотальном шоке от происходящего вокруг.
Художница
Вышивальщица и ювелир вывела декоративно-прикладное искусство на новый (диджитал!) уровень и стала звездой соцсетей благодаря маскам из жемчуга и стразов. Для Gucci она создала instagram-маску в виде кокошника с камерами наблюдения. Теперь ее манеру цитируют во всем мире.
Директор ЦВЗ «Манеж»
Экс-чиновник и бизнесмен стал главным арт-менеджером Петербурга: благодаря умелой организации труда команда кунстхалле справляется с блокбастерами «Дейнека/Самохвалов» и AES+F, привозит с лекциями куратора Венецианской биеннале и делает публичные программы с ночевкой на выставках.
Художник и сценограф
Александр ставит в БДТ спектакли Андрея Могучего, а в мире contemporary art экспериментирует с новыми медиа и фанерой. В 2019 году представил Россию на Венецианской биеннале и создал супрематический «Фанерный театр» в БДТ — архитектурный павильон, ставший театром внутри театра.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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