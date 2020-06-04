«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство»

Данини

Художница и перформер

Ностальгические ковры с окнами Windows от Данини стали всероссийским арт-мемом и объектом желания для коллекционеров, а перформансы, во время которых Данини перевоплощается в безголовое существо с 4 ногами, прошли на ярмарке Cosmoscow и в Эрмитаже.