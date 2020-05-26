Почему история с закрашенным портретом Бродского — пиар-ход бизнесмена, из-за которого травят завхоза школы

Заперев его снова в комнате, закатали под слой штукатурки

— «Не положено! Не положено!» — завопили «завхозы» придурки

Это ж где это, это ж видано, чтобы стены культурного города

Очернял своим видом предательским житель вражеского мегаполиса?

Пусть гуляет себе по Нью-Йорку, дышит вонью Центрального Парка,

Пусть стихи свои дальше читает проституткам да наркоманкам,

Нам не надо таких вечных символов, мы и сами с усами управимся

Не пущать его! Запретить его! И стереть поскорее из памяти!

Мы же швондеры, мы начальники, непорядок мы люто преследуем

Эй, художник, поди-ка сюда, мы сейчас с тобой, друг, побеседуем! - Ты зачем, подлец, в руки кисти взял? Ты зачем, стену портишь баллончиком?

Ты зачем мужика с сигаретою накалякал у нас под балкончиком?

Ты же знаешь, бродяга юродивый, кого нынче писать полагается?

Что ж ты творчество принялся сызмальства на никчемную дурь разбазаривать?

Нарисуй ты нам, друг, красно солнышко, что с Кремля в наши окна вливается

За такую работу почетную орден славы, труда, полагается!

Дорогие товарищи швондеры, дорогие завхозы, начальники,

Почитайте-ка вы лучше Бродского вдруг в мозгах что-нибудь поменяется!

Стих другой прочитав – призадумайтесь, в чем душа, сила, русского творчества

И стирать штукатуркой историю, вам уже никогда не захочется!