«Потеряли 20–30% дохода в годовом выражении. Планируем открыться в июне с новой выставкой»: директор «Манежа» Павел Пригара:

Ваши слова звучат максимально смело — вы ведете переговоры на эту тему с властями?

Знаете, искусство — это важная история для любого человека, особенно человека в тревожном психологическом состоянии. Существует некое противоречие между тем, что ты можешь зайти в большой магазин, но не можешь при соблюдении тех же самых требований очутиться в выставочном зале. Мы, конечно, ведем консультации государственного регулирования, в том числе с Роспотребнадзором. Я считаю, что для Петербурга наше открытие будет иметь огромное символическое значение. Меня абсолютно не удивляет, почему в Китае, в Европе открывают музеи — пусть с определенными ограничениями, но сохраняющими, по сути, ощущение жизни. Ситуация меняется довольно динамично. Итальянцы, с моей точки зрения, приняли на себя очень тяжелый на себя удар критики после объявления того, что они открывают музеи. Но мне кажется, они взяли верный курс.

То есть вы планируете быть первой культурной институцией города, которая откроет свои двери для публики?

Я не хочу так категорически высказываться, что мы будем первыми. Но я думаю, что мы будем готовы к открытию одними из первых. Я понимаю, насколько сложнее театрам, концертным залам или некоторым музеям: просто потому, что у них пространство не позволяет так структурировать социальные контакты, как наше. Конечно, на первом этапе мы никаких экскурсий проводить не будем. Более того — попросим посетителей соблюдать дистанцию по отношению друг к другу. У нас большое комфортное пространство, которое позволят без труда ее придерживаться — нет ни узких проходов, ни маленьких комнат. Структура выставки Magnum помогает дистанцированию: большие залы, очень много визуального материала. Но я не исключаю, что при ухудшении ситуации в городе мы и сами откажемся от решения открыться.