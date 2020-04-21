Михаил Пиотровский: Эрмитаж потерял половину годового дохода из-за коронавируса

Он также отметил, что руководство Эрмитажа ведет переговоры с правительством о компенсации доходов, которых лишился музей из-за вынужденного закрытия.

Все собственные средства, которые пока еще есть в их распоряжении, идут на поддержание работы Эрмитажа, которое «стоит очень дорого» и на зарплаты сотрудникам. Однако Пиотровский не отрицает, что последние могут пострадать из-за сокращения доходов музея.

Михаил Пиотровский Директор Государственного Эрмитажа «Мы сейчас ратуем за то, чтобы музеям были компенсированы те потери, которые они несут. А они несут большие потери: от нас все время требовали большую посещаемость и большие доходы».

Ранее директор Эрмитажа признался, что ни одно учреждение культуры не мечтает о том, чтобы полностью уйти онлайн. Напомним, что правительство включило музеи в список пострадавших от коронавируса отраслей. В Минкульте разрабатывают меры поддержки и компенсаций потреянной прибыли для учреждений культуры, однако подробности проекта пока неизвестны.

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