Центральный выставочный зал «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», стартовавшей 14 февраля и так и не успевшей закончиться, как было положено, 29 марта — с 17 марта все федеральные учреждения культуры России приостановили прием посетителей. Несмотря на закрытые двери в офлайне, увидеть выставку можно онлайн — и уже почти бессрочно.
«Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России»
В рамках 3D-реконструкции можно обойти трехмерные экспонаты с разных сторон, рассмотреть детали в приближении, прочитать цитаты. Можно даже пройти сквозь стены и пол — виртуальным гостям не обязательно спускаться или подниматься по лестнице. Также «Манеж» предлагает поиграть на «подготовленном фортепиано» и увидеть в действии другие экспонаты.
«Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России» — проект-энциклопедия искусства, где все крутится и вертится, а инженерно-техническое сливается в едином порыве с эстетическим. От авангардистских разработок Малевича, Лисицкого и Чашника зрителя подводят советским 60-м, когда в казанском НИИ «Прометей» Булат Галеев экспериментровал с видеоартом и светомузыкальной установкой «Кристалл», а завершится путешествие работами современных звезд арт-группы Recycle.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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