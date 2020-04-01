«Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России»

В рамках 3D-реконструкции можно обойти трехмерные экспонаты с разных сторон, рассмотреть детали в приближении, прочитать цитаты. Можно даже пройти сквозь стены и пол — виртуальным гостям не обязательно спускаться или подниматься по лестнице. Также «Манеж» предлагает поиграть на «подготовленном фортепиано» и увидеть в действии другие экспонаты.

«Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России» — проект-энциклопедия искусства, где все крутится и вертится, а инженерно-техническое сливается в едином порыве с эстетическим. От авангардистских разработок Малевича, Лисицкого и Чашника зрителя подводят советским 60-м, когда в казанском НИИ «Прометей» Булат Галеев экспериментровал с видеоартом и светомузыкальной установкой «Кристалл», а завершится путешествие работами современных звезд арт-группы Recycle.